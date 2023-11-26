قالت ميسون موسى الجبالي، أقدم أسيرة في السجون الإسرائيلية عقب الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل فجر الأحد، إن الأسيرات الفلسطينيات "عشن أياماً صعبة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت الجبالي "السلطات الإسرائيلية سحبت كل شيء من الأسيرات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقمعت الأسيرات بالضرب والرش بالغاز والعزل الانفرادي".

وأضافت: "هُددت الأسيرات بمزيد من القمع وأخبرنا السجانون بأن لديهم الضوء الأخضر لفعل أي شيء".

وقالت "إدارة السجون كانت تقدم طعاماً شحيحاً لـ80 أسيرة بالكاد يكفي 10 أسيرات".

وتُعدّ ميسون أقدم الأسيرات في السجون الإسرائيلية، إذ اعتُقلت في 29 يونيو/حزيران 2015، وحُكم عليها بالسجن 15 عاماً.

وفي نهاية عام 2021 لقبت ميسون بعميدة الأسيرات، إذ أصبحت أقدم الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، بعد إطلاق سراح أمل طقاطقة، التي كانت أقدم منها، وانتهت محكوميتها في كانون الأول 2021.

وكانت الجبالي نفذت عملية طعن على حاجز قبة راحيل (مسجد بلال) قرب بيت لحم أصيبت خلالها مجندة إسرائيلية بجروح.

ووصلت إلى مدينة البيرة وسط الضفة الغربية إلى جانب 33 أسيراً طفلاً، بعد الإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل مع حركة حماس.

وتجمع مئات الفلسطينيين في ساحة بلجية البيرة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ورايات حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ومساء السبت أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، ذُللت العقبات عبر الاتصالات القطرية-المصرية مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)".

وأضاف: "وسيجري الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".

بعدها كتب الأنصاري منشوراً محدثاً قال فيه: "جرى تسليم 13 من حملة الجنسية الإسرائيلية و4 أجانب إلى الصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى رفح".

وواجه الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى السبت بعض العقبات، إذ قررت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال بنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم التزام معايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05: 00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينياً، 24 امرأة و15 طفلاً الجمعة، وفي المقابل، أفرجت حماس عن 13 إسرائيلياً من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.​​​​​​​