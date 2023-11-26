أعلنت روسيا اليوم الأحد أنها أحبطت هجوماً أوكرانياً كبيراً بطائرات مُسيّرة، مضيفة أنها أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيّرة فوق مناطق متفرقة منها موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية فوق مناطق منها موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك.

وقال حاكم منطقة تولا أليكسي ديومين إن شخصا أصيب عندما اصطدمت طائرة مسيرة، جرى اعتراضها، ببناية سكنية.

وأشار رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إلى "محاولة لشن هجوم كبير بطائرات مسيّرة في الليل".

وقالت صحيفة كوميرسانت إن رحلات الطيران أرجئت أو ألغيت في مطارات رئيسية في موسكو بسبب هجوم الطائرات المسيرة.

وكانت أوكرانيا أعلنت السبت، إسقاط 71 مسيّرة روسية، فيما وصفته سلطات كييف بأنه أكبر هجوم من نوعه على العاصمة منذ بدء الغزو، وتسبب في إصابة خمسة أشخاص بجروح بينهم طفل يبلغ 11 عاماً.

وقال سلاح الجو الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي إن "سلاح الجو دمر 71 مسيّرة من نوع شاهد 131/136 وغالبيتها الكبرى دُمرت في منطقة كييف".