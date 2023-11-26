سياسة
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روسيا: إحباط هجوم أوكراني كبير وإسقاط 20 مسيّرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني كبير بطائرات مُسيّرة، مؤكدة إسقاط غالبيتها في موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك، ويأتي ذلك عقب يوم من هجوم روسي بالمسيّرات على كييف، وصفته السلطات الأوكرانية بأنه الأعنف منذ بدء الحرب.
روسيا: إحباط هجوم أوكراني كبير وإسقاط 20 مسيّرة
روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني كبير بالطائرات المسيرة / صورة: Reuters
26 نوفمبر 2023

أعلنت روسيا اليوم الأحد أنها أحبطت هجوماً أوكرانياً كبيراً بطائرات مُسيّرة، مضيفة أنها أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيّرة فوق مناطق متفرقة منها موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية فوق مناطق منها موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك.

وقال حاكم منطقة تولا أليكسي ديومين إن شخصا أصيب عندما اصطدمت طائرة مسيرة، جرى اعتراضها، ببناية سكنية.

وأشار رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إلى "محاولة لشن هجوم كبير بطائرات مسيّرة في الليل".

وقالت صحيفة كوميرسانت إن رحلات الطيران أرجئت أو ألغيت في مطارات رئيسية في موسكو بسبب هجوم الطائرات المسيرة.

وكانت أوكرانيا أعلنت السبت، إسقاط 71 مسيّرة روسية، فيما وصفته سلطات كييف بأنه أكبر هجوم من نوعه على العاصمة منذ بدء الغزو، وتسبب في إصابة خمسة أشخاص بجروح بينهم طفل يبلغ 11 عاماً.

وقال سلاح الجو الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي إن "سلاح الجو دمر 71 مسيّرة من نوع شاهد 131/136 وغالبيتها الكبرى دُمرت في منطقة كييف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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