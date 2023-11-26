سياسة
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سيراليون.. حظر تجوال بعد هجوم على مخزن أسلحة للجيش
حُظر التجوال في عموم سيراليون عقب هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش، فيما أدانت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" محاولة الإخلال بالنظام الدستوري في البلاد.
سيراليون.. حظر تجوال بعد هجوم على مخزن أسلحة للجيش
رئيس سيراليون التي شهدت أعمال عنف عقب إعادة انتخابه في يونيو/ حزيران الماضي / صورة: Reuters
26 نوفمبر 2023

حظرت حكومة سيراليون الأحد التجوال في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون أكدت نجاحها في صدّه.

وسُمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث المخزن، حسب شهود لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت وزارة الإعلام في سيراليون في بيان أن الحكومة والقوات الأمنية تسيطر على الوضع.

وأضاف البيان "فُرض حظر للتجوال بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح لقواتنا الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بشأن الأفراد الذين هاجموا مخزن الأسلحة أو دوافعهم.

من جهتها، نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في بيان الأحد بمحاولة أفراد "الحصول على أسلحة والإخلال بالنظام الدستوري" في سيراليون.

وشهدت سيراليون، البلد الناطق بالإنجليزية في غرب إفريقيا، أزمة سياسية حادة في أعقاب انتخابات رئاسية وعامة في يونيو/حزيران 2023.

وأعيد انتخاب جوليوس مادا بيو رئيساً للبلاد في عملية اقتراع انتقدتها المعارضة والمراقبون الأجانب.

وفي مطلع أغسطس/آب، أكدت شرطة سيراليون أنها وقفت عديداً من الأفراد بينهم ضباط في الجيش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات عنيفة بعد عام من أعمال شغب دامية وقعت في نفس الشهر من العام الماضي وخلفت أكثر من 30 قتيلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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