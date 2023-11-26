سياسة
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مرحلة ثالثة.. إسرائيل تعتمد قائمة بأسماء 39 أسيراً فلسطينياً للإفراج عنهم
أرسلت السلطات الإسرائيلية قائمة بأسماء 39 أسيراً فلسطينياً إلى مصلحة السجون من المقرر إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم الأحد ضمن مرحلة ثالثة من اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
مرحلة ثالثة.. إسرائيل تعتمد قائمة بأسماء 39 أسيراً فلسطينياً للإفراج عنهم
سيارة تابعة لسجن عوفر الإسرائيلي غربي رام الله، تنقل أسرى فلسطينيين أُفرج عنهم الجمعة الماضية ضمن اتفاق تبادل الأسرى الجاري. / صورة: AP
26 نوفمبر 2023

ذكرت قناة عبرية أن السلطات الإسرائيلية أرسلت إلى مصلحة السجون الأحد، قائمة بأسماء 39 أسيراً فلسطينياً سيُطلق سراحهم في وقت لاحق اليوم الأحد ضمن مرحلة ثالثة من اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت القناة 13: "أُرسلت قائمة الأسرى الفلسطينيين الـ39، الذين سيطلق سراحهم اليوم (الأحد) إلى مصلحة السجون، التي بدأت بفحصهم"، دون ذكر أسماء.

وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "وصلتنا قائمة بأسماء المختطفين الذين سيطلق سراحهم اليوم (الأحد) حسب الموعد المحدد".

وبينما لم يحدد مكتب نتنياهو عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ستشملهم الدفعة الثالثة، نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن "القائمة تضمنت 13 اسماً".

وخلال الجمعة والسبت، أطلقت إسرائيل على دفعتين، سراح 78 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء، فيما أطلقت حركة حماس سراح 26 إسرائيلياً من النساء والأطفال أيضا، بالإضافة إلى 14 تايلندياً وفلبيني.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيّز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية-مصرية-أمريكية.

وإجمالاً، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى كافة مناطق القطاع.

ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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