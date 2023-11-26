سياسة
2 دقيقة قراءة
انتقد صمت أوروبا.. وزير العدل التركي يدعو للتحقيق في "جرائم الحرب" بغزة
وصف وزير العدل التركي يلماز تونج الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ"المجازر التي قلّ نظيرها"، داعياً كل المؤسسات الدولية والإقليمية للتحرك من أجل التحقيق في جرائم الحرب و"الجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
انتقد صمت أوروبا.. وزير العدل التركي يدعو للتحقيق في "جرائم الحرب" بغزة
وزير العدل التركي يدعو في اجتماع بمنظمة التعاون الإسلامي للتحرك والتحقيق في جرائم الحرب بغزة. / صورة: AA
26 نوفمبر 2023

دعا وزير العدل التركي يلماز تونج كل المؤسسات الدولية والإقليمية للتحرّك من أجل التحقيق في "جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية" التي يشهدها قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له، الأحد، خلال الدورة العادية 22 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في مدينة جدة السعودية، من 26 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وشدد تونج على أن الهجمات، التي وصفها بـ"المجازر التي قلّ نظيرها"، طالت أيضاً المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومخيمات اللاجئين.

وأكد أن ما يحدث في فلسطين تجاوز انتهاكات حقوق الإنسان، وبات من الضروري تقييمها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كما انتقد الوزير التركي صمت القادة الأوروبيين حيال ما يحدث في غزة.

وشدد على أن تركيا وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تصدح بأعلى صوت لمناهضة هذا الظلم والجرائم والأعمال غير القانونية التي تشهدها غزة.

كما جدد تأكيد استعداد تركيا "لتولي مسؤولية في آلية الضامنين" التي قد يجري تأسيسها عقب التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

والجمعة، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلَّفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us