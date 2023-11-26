سياسة
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إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة
استشهد مزارع فلسطيني وأصيب آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وذلك في خرق واضح لثالث أيام الهدنة الإنسانية المقرّة بقطاع غزة، بين تل أبيب وحركة حماس في القطاع.
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة
استشهاد مزارع وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي بغزة رغم الهدنة / صورة: Reuters
26 نوفمبر 2023

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد، استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وذلك في اليوم الثالث من هدنة إنسانية مؤقتة بين تل أبيب وحركة حماس.

وقالت الجمعية في بيان: "رغم دخول التهدئة الإنسانية (المؤقتة) يومها الثالث، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مزارعَين شرق مخيم المغازي (شرق المحافظة الوسطى في القطاع)، ما أدى الى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر بجروح".

ولم تصدر إفادة إسرائيلية بشأن هذا القصف. وسبق أن اتهمت حركة حماس الاحتلال أكثر من مرة بانتهاك الهدنة الإنسانية.

والجمعة دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني..

ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75% أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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