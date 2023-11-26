سياسة
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للمرة الثالثة.. هجوم على سفينة "مملوكة لعائلة إسرائيلية" قبالة سواحل اليمن
أفادت شركة "إمبري" للأمن البحري أنه جرى اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، حيث اقترب زورقان يُقلَّان 8 أفراد يرتدون زيّاً عسكريّاً، من السفينة، واقتادوها، وذلك بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.
للمرة الثالثة.. هجوم على سفينة "مملوكة لعائلة إسرائيلية" قبالة سواحل اليمن
سفينة الشحن جالاكسي ليدر التي استولى عليها الحوثيون في ميناء على البحر الأحمر / صورة: AFP
26 نوفمبر 2023

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، بالاستيلاء على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، في ثالث هجوم تتعرض له السفن الإسرائيلية خلال أسبوع.

ونقلت الوكالة عن شركة أمنية خاصة قولها إن "قوة مجهولة استولت على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن باليمن".

وأعلنت شركة الأمن البحري "إمبري" أن السفينة المسماة سنترال بارك، وتديرها وتملكها شركة زودياك ماريتايم، جرى الاستيلاء عليها في خليج عدن اليوم.

وقالت شركة الأمن البحرية إنه "يبدو أن القوات البحرية الأمريكية منخرطة في الوضع، وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة”.

وأشارت إلى أن الحوثيين، المرتبطين بإيران، هددوا سابقاً بمهاجمة السفينة حال لم تُحوِّل مسارها باتجاه ميناء الحديدة، لافتة إلى أنه جرى اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل.

وحسب الشركة، فإن صعود أشخاص على متن الناقلة جرى قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة بـ"اقتراب ثمانية أشخاص على زورَقَين يرتديان الزي العسكري".

من جانبها، قالت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية، الأحد، إن سفينة مملوكة لعائلة عوفر (الإسرائيلية) تعرضت لهجوم خلال مرورها بسواحل عدن اليمنية.

وذكرت أن السفينة "سنترال بارك" أبحرت "تحت العلم الليبيري، وهي مملوكة لشركة زودياك البحرية، التابعة لعائلة عوفر الإسرائيلية". وتابعت: "حسب وسائل إعلام إيرانية، فإن العملية نفذها الحوثيون". وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة "تعرضت لهجوم قرب سواحل عدن" دون مزيد من التفاصيل.

وتسيطر على عدن قوات متحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليّاً والتحالف الذي تقوده السعودية، ويقاتل جماعة الحوثي، المدعومة من إيران منذ سنوات.

وتأتي عملية الاستيلاء على "سنترال بارك" بعد تعرض سفينة الحاويات CMA CGM Symi المملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم يوم الجمعة عبر طائرة دون طيار يشتبه بأنها إيرانية في المحيط الهندي، بينما تشن إسرائيل حرباً على حماس في قطاع غزة، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي السبت.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي يجد فيه الشحن العالمي نفسه مستهدفاً بشكل متزايد في الحرب المستمرة منذ أسابيع، التي تهدد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع.

ويوم السبت، أفادت صحيفة Jerusalem Post العبرية بأن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم في المحيط الهندي، وذلك قبل ساعات من بدء وقف إطلاق النار بقطاع غزة. ويأتي هذا الهجوم بعد العملية التي نفذها الحوثيون الأسبوع الماضي باختطاف سفينة شحن إسرائيلية، محذرين من أن السفن الإسرائيلية هدف شرعي لهم، وذلك ردّاً على العملية العسكرية الإسرائيلية ضد سكان غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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