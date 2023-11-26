استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، سفيرة أيرلندا في تل أبيب، احتجاجاً على تصريحات لرئيس وزراء بلادها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عبر منصة "إكس" إنه أوعز باستدعاء سفيرة أيرلندا، سونيا ماكجينيس، احتجاجاً على وصف رئيس وزراء بلادها ليو فرادنكار لـ"مختطفة" في غزة تحمل الجنسية الأيرلندية بأنها "مفقودة".

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلية تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي بـ"الكلمات الشنيعة".

وغرد رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادنكار في وقت سابق: "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، إذ عثر على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".

وإيميلي (9 سنوات) كانت بين الأسرى الإسرائيليين في غزة، وشملتها الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى أمس السبت.

وأثارت التغريدة غضب وزير الخارجية الإسرائيلي الذي وصف رئيس الوزراء الأيرلندي بالشخص الذي" فقد بوصلته الأخلاقية".

وفي مناسبات عديدة، وجّه مسؤولون أيرلنديون انتقادات حادة لممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وخلال الجمعة والسبت الماضيين، أطلقت إسرائيل على دفعتين سراح 78 أسيراً فلسطينيّاً من الأطفال والنساء، فيما أطلقت "حماس" سراح 26 إسرائيليّاً من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 14 تايلانديّاً وفلبينيّاً.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وإجمالاً، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيليّاً من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينيّاً من السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى مناطق القطاع كافة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.