قال ميشال لا شاريتيه، مدير منظمة "أطباء بلا حدود" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الأحد: "نواصل الدعوة إلى وقف (دائم) لإطلاق النار بهدف وقف القتل العشوائي للمدنيين في قطاع غزة".

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الدولية، التي تتخذ من فرنسا مقرّاً لها، على حسابها بمنصة "إكس".

وأعرب لا شاريتيه عن شعوره "بقلق بالغ من احتمال عودة سكان غزة إلى منطقة حرب كاملة لا مخرج منها بعد قسط وجيز من الراحة".

وأضاف: "بعد قصف متواصل عاشه سكان غزة لأكثر من 6 أسابيع، نرحّب بأي متنفس قد ينالونه، لا سيما إذا أتاح وقف إطلاق النار لهم الحصول على الإمدادات الطبية والطعام والماء".

وشدد مدير "أطباء بلا حدود"، على أن "(هدنة) الأربعة أيام لا تكاد تكفي لنقل مساعدات تلبي الاحتياجات الهائلة على الأرض في غزة".

واختتم لا شاريتيه حديثه بقوله إننا "نواصل الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار، بهدف وقف القتل العشوائي والإضرار بالمدنيين في غزة".

3 مستشفيات فقط

في غضون ذلك، قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، الأحد، إن 3 مستشفيات فقط تعمل في شمال القطاع، هي المعمداني والعودة وكمال عدوان، محذراً من انهيارها بسبب ضعف الإمكانيات.

وأضاف البرش أن "كميات المساعدات الطبية والوقود التي وصلت إلى قطاع غزة، خصوصاً مناطق شمال القطاع، محدودة للغاية وغير كافية في ظل الوضع الصحي الكارثي للمستشفيات".

وتابع: "يجب إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة بكميات كبيرة، تتناسب مع الوضع الصحي الكارثي في القطاع".

وشدد على أهمية تعزيز المنظومة الصحية في غزة ومناطق الشمال وتوفير الخدمات الصحية بشكل كافٍ.

ووصف الوضع الصحي في القطاع بشكل عام بأنه "كارثي للغاية ويفتقر إلى المقومات الصحية الضرورية".

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "عدد المشافي التي خرجت من الخدمة بلغ 26 مستشفى (منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، و55 مركزاً صحيّاً، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف، وخرجت عشرات سيارات الإسعاف من الخدمة لنفاد الوقود".

وأضاف المكتب، في بيان، أن "سياسة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية والأطقم الطبية، وذلك للقضاء على القطاع الصحي بشكل مقصود ومخطط، في إطار الحرب على المستشفيات وعلى القطاع الصحي".

هدنة مؤقتة

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية-مصرية-أمريكية.

ويتضمن اتفاق الهدنة تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية إلى مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239، بدأت في مبادلتهم مع إسرائيل، التي يوجد في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.