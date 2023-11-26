أكد سكرتير الدولة لشؤون وزارة الدفاع الصربية، نيمانيا ساتروفيتش، أهمية الدور التركي في منطقة البلقان، واصفًا تركيا بـ"القوة الإقليمية العظمى".

وقال ستاروفتيش إن "تركيا بالتأكيد أكبر وأقوى دولة في منطقة البلقان، وأود دائماً تأكيد أن تركيا هي القوة الإقليمية العظمى، وتضطلع بدور مهم لجميع شعوب البلقان".

وأضاف أن العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش "بناءة وإيجابية للغاية".

ولفت إلى أن "تركيا وصربيا حققتا نجاحاً كبيراً في المجال الاقتصادي في السنوات الأخيرة، إذ يوجد عديد من الاستثمارات التركية في صربيا، وحجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد عاماً بعد آخر".

الاقتصاد والدفاع

وشدد ستاروفيتش على "أهمية توسيع التعاون بين تركيا وصربيا ليشمل مختلف المجالات"، مثمِّناً المحادثات التي أجراها مع مسؤولين أتراك في أنقرة بهذا الخصوص.

وأوضح أن التعاون الدفاعي بين البلدين "ليس كافياً"، مشيراً إلى "إمكانات أكبر" سيُتسفاد منها في هذا المجال، وقد جرت مناقشتها خلال المحادثات التي أجراها مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، بالعاصمة الصربية بلغراد.

وأشار ستاروفيتش إلى أن "التعاون مع تركيا في مجالي الاقتصاد والدفاع يكتسب أهمية خاصة لصربيا"، موضحاً أن "البلدين قادران على الاستفادة من الإمكانات المشتركة وتبادل الخبرات".

ونوه المسؤول الصربي بأن بلاده "تهتم من كثب بالمنتجات التركية في مجال الدفاع"، قائلاً إن "العلاقات الثنائية بين البلدين تمتلك ديناميكيات جيدة للغاية، وحققت زخماً إيجابيّاً خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "نعقد حاليّاً مع النظراء في تركيا اجتماعاً أمنيّاً ودفاعيّاً رفيع المستوى مرة واحدة شهريّاً، ما يبعث في نفوسنا الأمل نحو مزيد من التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية، إضافة إلى السياسة والاقتصاد".

استقرار البلقان

وشدد ستاروفيتش على أن "تركيا وصربيا تضطلعان بمسؤوليات خاصة للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البلقان".

وأوضح ستاروفيتش أن "صربيا تتمتع بمكانة مهمة في المنطقة بسبب موقعها الجغرافي، لهذا السبب أعتقد أن الدولتين، إحداهما الأكبر والأقوى في المنطقة والأخرى تتمتع بموقع مركزي، تتحملان مسؤولية خاصة للحفاظ على السلام والاستقرار في البلقان".

وأشار أيضاً إلى "أهمية العلاقات الجيدة والبناءة بين أنقرة وبلغراد من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في البلقان".

وقال: "لقد نجحنا حتى الآن في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ونحن قادرون على المضي قُدماً في هذا الطريق من خلال مواصلة مسيرة الالتزام المتبادل".

وأضاف: "نحن لا نخفي خلافاتنا، ونناقشها بطريقة صريحة ومنفتحة وودية للغاية. ولكن أود التأكيد أيضاً أن ما يربطنا أو يجمعنا هو أكثر أهمية بكثير من أي خلافات سياسية".

قضية كوسوفو

وبخصوص الملفات الخلافية بين تركيا وصربيا، أشار ستاروفيتش إلى أن البلدين لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن قضية كوسوفو.

وقال ستاروفيتش إن "قضية كوسوفو مثيرة للجدل، ليس فقط بين تركيا وصربيا، ولكن أيضاً بين صربيا وعديد من الدول، خصوصاً أعضاء الاتحاد الأوروبي".

وشدد على أن "تركيا تبذل جهوداً لتخفيف المخاوف الأمنية الناشئة عن هذا الصراع السياسي الذي لم يُحل".

وتابع: "ندرك أن تركيا تحاول جاهدة العمل مع الأطراف بالمنطقة في شراكة بناءة".

وأشار ستاروفيتش إلى أن "تركيا أسهمت وبشكل فعّال في إنجاز اتفاقية الطاقة الموقعة بين بلغراد وبريشتينا (عاصمة كوسوفو) العام الماضي".

وأردف: "أعتقد أن تصميم تركيا على الحفاظ على السلام والاستقرار في البلقان، وتقديم إسهامات بناءة في إطار السلام الاجتماعي والمفاوضات سيستمر في المستقبل".