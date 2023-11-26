ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، أن روسيا أدرجت أندي ستون، المتحدث باسم منصات "ميتا"، بقائمة المطلوبين بسبب اتهامات لم تكشف عنها.

وقالت "تاس" إن وزارة الداخلية الروسية فتحت تحقيقاً جنائيّاً بحق ستون، مع عدم إفصاحها عن أي تفاصيل بشأن التحقيق أو الاتهامات.

وسبق أن جرى وضع أندي ستون على قوائم المطلوبين في روسيا.

وكانت روسيا قد حظرت منصتي فيسبوك وإنستغرام، أبرز منصات ميتا، بعد وقت قصير من غزو موسكو أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.

وفي مارس/آذار 2022، قالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت تحقيقاً جنائيّاً بشأن "الأفعال غير القانونية لموظفي ميتا"، وأشارت إلى ستون قائلة إنه "رفع حظراً عن دعوات بالعنف ضد الجيش الروسي على منصاتها"، وبالتالي كان يحرض على نشاط متطرف.

ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي تعقيب من شركة "ميتا" على القرار الروسي.