أجبر الجيش الإسرائيلي عديداً من الجرحى على مغادرة المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة باتجاه الجنوب، وذلك بعد اقتحامه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقب قصفه ومحاصرته.

ورغم مغادرة الجرحى المستشفى، فإن ذلك لم يُعفهم من ممارسات جيش الاحتلال في أثناء رحلة النزوح، إذ طالب عديد منهم بنقلهم إلى مستشفيات خارج القطاع أو داخله لتقديم الرعاية الطبية الضرورية لهم.

ولعدم توفر سعة سريرية في المستشفيات الجنوبية، اضطر المرضى إلى الاستقرار داخل مدارس لا تحتوي على معدات طبية كافية للعلاج، وذلك في ظل وجود آلاف النازحين.

بتر جزء من القدم

وقالت الجريحة سماح أبو عودة، من بلدة بيت حانون شمالي القطاع: "تعرضت لبتر جزء من قدمي بسبب القصف الإسرائيلي، وقضيت فترة في المستشفى الإندونيسي الذي تعرض للقصف، وأجبرنا الجيش الإسرائيلي على مغادرة المستشفى للانتقال إلى جنوب القطاع".

وأضافت أبو عودة: "أحتاج إلى الانتقال إلى مستشفى لتلقي العلاج الضروري بعد بتر جزء من قدمي نتيجة لقصف الاحتلال على مدرسة الفاخورة".

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

وأوضحت أبو عودة أن "مستشفيات الجنوب تفتقر إلى السعة الكافية، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الإصابات الخطيرة بها".

وأردفت: "كان نقلي من الشمال إلى الجنوب صعباً، إذ وقفت 6 ساعات عند الحاجز بأوامر الجيش الإسرائيلي، الذي أجرى تفتيشاً فرديّاً، بالإضافة إلى التحقيق معنا، ولم يُراعِ وضعي الصحي".

وطالبت أبو عودة بتوفير الأدوية ونقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج الضروري.

وفي ما يتعلق بإصابتها، قالت أبو عودة: "بعد قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة، استمر نزيف الدم نحو 3 ساعات نتيجة عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى المكان".

ولفتت أبو عودة إلى أن "تأخر تقديم العلاج أدى إلى حدوث تعفُّن في قدمي، مما اضطر الأطباء إلى إجراء عملية بتر جزء من قدمي".

حاجة إلى رعاية

وقال المصاب محمود حسنات: "نُقلنا من المستشفى الإندونيسي إلى جنوب قطاع غزة، وكانت الرحلة متعبة، وأجبرنا الجيش الإسرائيلي على المغادرة والانتظار في البرد لفترة طويلة".

وأضاف: "أجرى ضابط الجيش تحقيقاً معنا، وكان يقول لنا (ساخراً): هل تريدون تحرير الأسرى الفلسطينيين الذين اختطفتهم حماس؟.. لقد أُصبت وقُتلت زوجتي وابنتي جراء قصف منزلنا".

وتابع: "اصطحبت ابني، عمره 8 سنوات، وكان يسير وحده على الطريق الطويل، وكان البرد شديدًا، والجيش يضيء جهاز الليزر فوقنا لمنعنا من التحرك".

وعن مطالب المصابين، قال حسنات: "نحن في حاجة إلى مستشفيات ورعاية طبية أفضل.. إصابتي تشمل جميع أنحاء جسدي، ومكثت في المدرسة منذ 4 أيام".

الجيش سحلني

أما المصاب علي المغربي، فقال: "تعرضنا للقصف، وكنت أشارك في دفن الشهداء، وأصبت بكسور في قدمي، ونقلوني إلى المستشفى الإندونيسي".

وأضاف: "أجبرنا جيش الاحتلال على مغادرة المستشفى الإندونيسي بعد القصف، واستشهد كل الأشخاص الذين كانوا معي في الغرفة، وعددهم 7 أفراد".

وتابع "في أثناء مغادرتنا من شمال غزة إلى جنوبها، أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقاً معنا استمر ساعة، وسحلني أفراده على الأرض".

بدوره، قال الطبيب النازح محمد شعبان، رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى الإندونيسي: "حاصر الجيش الإسرائيلي المستشفى، وقطع كل إمداداته، وقصف محطة الأكسجين".

وأضاف شعبان: "أدى ذلك إلى وفاة ما بين 5 و6 أشخاص يوميّاً داخل وحدات العناية المركزة".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "طلب إخلاء المستشفى ونقل المصابين إلى المناطق الجنوبية، وتواصلنا مع الصليب الأحمر، وجرى إخلاء المستشفى على مراحل باستخدام حافلات غير مجهزة لنقل المرضى، ما ضاعف معاناتهم".

48 يوماً من المعاناة

ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239، بدأت مبادلتهم مع إسرائيل، التي يوجد في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ)، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وإجمالاً، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيليّاً من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينيّاً من السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى كل مناطق القطاع.