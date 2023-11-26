وصلت حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، إلى مدينة رام الله شمالي الضفة الغربية، بعد انطلاقها من سجن عوفر العسكري الإسرائيلي، تحمل أطفالاً أسرى أفرجت عنهم إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع حركة حماس.

واستقبل أهالي الأسرى وحشود كبيرة من المواطنين الأطفال قبل أن يتوجه كل إلى محافظته، كما وصل جزء من الأسرى إلى منازلهم في مدينة القدس.

وقبل وصولهم، فرَّق جيش الاحتلال، الأحد، مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا خارج سجن عوفر العسكري غربي رام الله، انتظاراً لدفعة الأطفال الأسرى المفرج عنهم. وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق ذوي الأسرى ومن يشاركهم الانتظار أمام بوابة السجن من جهة بلدة بيتونيا (غرب رام الله).

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين قرب سجن عوفر، إحداهما لصحفي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتابع: "أصيب شاب فلسطيني (18 عاماً) بالرصاص الحي أمام سجن عوفر العسكري وجارٍ نقله إلى المستشفى".

من جانبها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم في الدفعة الثالثة بموجب صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفق بيان مشترك، فإن جميع الأسماء في القائمة من الأسرى الأطفال فقط، وعددهم 39، منهم 21 من القدس، وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، والباقي موزع على محافظات الضفة الغربية.

وأعلنت كتائب القسام، الأحد، تسليم 13 أسيراً إسرائيليّاً و3 محتجزين تايلانديين وروسيّاً، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من صفقة التبادل.

وقالت القسام، في بيان لها، إنه "في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل سلّمنا الصليب الأحمر 13 محتجزاً صهيونيّاً و3 محتجزين تايلانديين وروسيّاً".

وسبق أن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأحد الإفراج عن أحد المحتجزين من ذوي الجنسية الروسية.

وقالت الحركة إنها أطلقت سراح "الرهينة الروسية" تقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.

في السياق ذاته، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان: "نعتقد أنه سيجري إطلاق رهينة أمريكية من قطاع غزة اليوم الأحد"، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن إسرائيليان من ذوي الجنسية الأمريكية ضمن مَن أفرجت عنهم حماس اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنّ قواته تسلمت من الصليب الأحمر، الدفعة الثالثة من الأسرى المفرج عنهم اليوم.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فإن الأسرى وهم 14 مواطناً إسرائيلياً وثلاثة أجانب، نقلوا إليه".

وعلى الصعيد ذاته، قالت القناة 12 العبرية، إنّ الأسرى الإسرائيليين 9 أطفال و4 نساء.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة يومها الثالث، وكان الصليب الأحمر تسلم في اليوم الثاني منها أمس السبت الدفعة الثانية من المحتجزين وهم 13 إسرائيلياً و7 أجانب خارج إطار الاتفاق، في حين أفرجت إسرائيل عن 39 أسيراً فلسطينياً، بعد تعثر لساعات في تنفيذ اتفاق التبادل جرى تجاوزه بجهود قطرية مصرية.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيراً إسرائيليّاً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيّاً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وأكدت حركة "حماس"، الأحد، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة مع إسرائيل في قطاع غزة. وقالت حماس، في بيان، إنها "تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، عبر البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".