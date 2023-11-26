زار وفد عربي رسمي، يضم مسؤولين من قطر ومصر، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، قطاع غزة، بهدف تنسيق جهود عمليات الإغاثة خلال الهدنة المؤقتة.

وفي أول زيارة رفيعة لمسؤول عربي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصلت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، الأحد، إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، للوقوف على الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.

وجرت الزيارة برفقة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، كما جرى بحث التنسيق لإعداد وتوصيل مستلزمات الإغاثة والمساعدات القطرية للفلسطينيين في قطاع غزة، عبر الهلال الأحمر المصري، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو تُظهر الوزيرة القطرية برفقة خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وتتزامن الزيارة مع وصول طائرتين جديدتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تحملان 46 طنّاً من المساعدات الإغاثية لغزة، تتضمن 6 سيارات إسعاف ومواد غذائية، تمهيداً لنقلها إلى القطاع، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 16 طائرة بإجمالي 579 طنّاً من المساعدات.

50 شاحنة محملة بالمساعدات

في غضون ذلك، أرسلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، 50 شاحنة محملة بالمساعدات إلى مدينة غزة وشمالي القطاع، بالتزامن مع اليوم الثالث من هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الجمعية، في بيان: "أرسلنا اليوم (الأحد) قافلة مساعدات مكونة من 50 شاحنة من رفح جنوب قطاع غزة نحو مدينة غزة وشمالها".

وأوضحت أن "الشاحنات محملة بمواد إغاثية وغذائية ومياه شرب وأدوية ومستلزمات إسعافية".

وأضافت: "ستستقبل مجموعة من متطوعي الجمعية في محافظتي غزة والشمال، القافلة وترافقها لتوزيع المساعدات على المواطنين الصامدين في قطاع غزة".

ولم تُشِر الجمعية إلى الطرف الذي قدَّم المساعدات.

وفرضت إسرائيل على غزة حظراً خانقاً تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

وتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وطوال 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239، وقد بدأت يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مبادلتهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.