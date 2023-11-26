أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أساليب إسرائيل غير المشروعة وانتهاكها المستمر للقانون الدولي، بقتل الصحفيين الذين ينقلون تطورات الأوضاع في غزة إلى العالم.

وقال ألطون: "إن آخر الانتهاكات كان استهداف بعض الصحفيين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز خلال تغطيتهم لعملية تبادل الأسرى أمام سجن عوفر، شمالي القدس".

وأكد ألطون أن على إسرائيل التزام القانون الدولي وإيقاف هجماتها على الأبرياء الفلسطينيين، والصحفيين والعاملين في المجال الصحي وموظفي الإغاثة.

وأضاف: "نتابع في رئاسة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية من كثب أوضاع الصحفيين الذين تعرضوا للهجمات الإسرائيلية".

سبق أن أشار ألطون في تصريحات سابقة إلى محاولات إسرائيل "إسكات أي أصوات حقيقية على الأرض من خلال مهاجمة المراسلين الذين يؤدون عملهم"، مشيراً إلى أن "حرية الصحافة وحق العالم في الحصول على معلومات دقيقة لا يعنيان شيئاً للسلطات الإسرائيلية".

ودعى ألطون إسرائيل إلى إنهاء حملتها ضد الصحفيين والمدنيين، مجدداً إدانته لمحاولات إسكات "من يحاول نقل الحقيقة من الأرض".

وكشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استشهاد 66 صحفياً جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 6 صحفيات، إضافة إلى مفقودَين واعتقال 31 آخرين.