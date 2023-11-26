سياسة
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لارتدائهم الكوفية الفلسطينية.. هجوم مسلح على طلاب فلسطينيين بولاية أمريكية
تعرَّض ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين لإطلاق نار بولاية فيرمونت الأمريكية، وذلك بعد عودتهم من العشاء وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، فيما عرض مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات تساعد في القبض على الفاعل.
لارتدائهم الكوفية الفلسطينية.. هجوم مسلح على طلاب فلسطينيين بولاية أمريكية
3 طلاب فلسطينيين يتعرضون لهجوم مسلح بأمريكا / صورة: وسائل التواصل
26 نوفمبر 2023

تعرض 3 طلاب من أصل فلسطيني لهجوم مسلح في ولاية فيرمونت الأمريكية.

وأعلنت شرطة مدينة بيرلينجتون، الأحد، أنها تلقت بلاغاً عن هجوم مسلح مساء أمس، وعثرت على 3 طلاب جامعيين مصابين في مكان الحادث.

وأشارت إلى أن الطلاب نُقِلوا إلى المستشفى وأن إصابتهم لا تهدد حياتهم.

وأعلن رئيس بعثة فلسطين في المملكة المتحدة السفير حسام زملط، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أسماء الطلاب هي: هشام عورتاني، وكنان عبد الحميد، وتحسين أحمد.

وقال زملط: "إن الطلاب استُهدفوا بعد عودتهم من العشاء لأنهم كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية"، وأضاف: "يجب وقف جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين".

بدوره أفاد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في بيان، بعرض مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات تساعد في القبض على مرتكب أو مرتكبي الجريمة.

ودعا المجلس سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية في فيرمونت إلى التحقيق في الدافع المحتمل وراء الهجوم.

وقالت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز في بيان صحفي إن لديها "سبباً للاعتقاد بأن إطلاق النار وقع لأن الضحايا عرب". وأضافت منظمة الحقوق المدنية أن اثنين من الطلاب لا يزالان في العناية المركزة والآخر يعاني من "إصابات حرجة وخطيرة للغاية".

ويأتي إطلاق النار وسط تصاعد التوترات وجرائم الكراهية في الولايات المتحدة في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسبق أن تعرض طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات، للطعن حتى الموت على يد مالك سكن عائلته في قضية تصفها السلطات بأنها جريمة كراهية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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