سياسة
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سعي من حماس لتمديد الهدنة.. ونتنياهو يشترط الإفراج عن 10 أسرى يومياً
قالت حركة حماس في بيان لها إنها تسعى لتمديد الهدنة مع إسرائيل عبر الإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين، فيما قال نتنياهو إن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة.
سعي من حماس لتمديد الهدنة.. ونتنياهو يشترط الإفراج عن 10 أسرى يومياً
انتهت الدفعة الثالثة من عملية التبادل ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل وسط مساعي لتمديد الهدنة / صورة: AA
26 نوفمبر 2023

أكدت حركة "حماس" الأحد أنها تسعى لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان لها إنها "تسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة أربعة الأيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".

وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة، قولها إن "حماس أبلغت الوسطاء (قطر ومصر) موافقتها على تمديد الهدنة من يومين إلى 4 أيام".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة.

غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر.

وخلال أول ثلاثة أيام من الهدنة أفرجت حماس عن 40 إسرائيلياً و18 أجنبياً، فيما أطلقت إسرائيل سراح 117 أسيرة وأسيراً فلسطينياً خلال المدة ذاتها.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، "بخالص الشكر والتقدير إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله".

وأشار إلى أن جهود قطر "تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين".

وأعرب عن "التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة"

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية-مصرية-أمريكية.

وتضمَّن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وطوال 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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