سياسة
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ميقاتي لـTRT عربي: لا نريد حرباً لكن في  الوقت نفسه نرفض تدنيس أرض لبنان
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن بلاده لا تريد حرباً لكنها ترفض "تدنيس" أراضيها، وذلك في ظل ما يشهد جنوب لبنان من اعتداءات ترافقت مع العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحاً أن بلاده تساند القضية الفلسطينية بشكل كامل.
ميقاتي لـTRT عربي: لا نريد حرباً لكن في  الوقت نفسه نرفض تدنيس أرض لبنان
ميقاتي: لا نريد حرباً ونحن طلّاب سلام لكن في الوقت نفسه لا نريد لأحد أن يدنّس الأرض اللبنانية / صورة: TRT Arabi
27 نوفمبر 2023

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي رفضه تدنيس الأرض اللبنانية، وذلك في ظل ما يشهد جنوب لبنان من اعتداءات ترافقت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال ميقاتي في تصريحات لـTRT عربي، الأحد: "لا نريد حرباً ونحن طلّاب سلام، لكن في الوقت نفسه لا نريد لأحد أن يدنّس الأرض اللبنانية".

وأضاف أن "قواعد الاشتباك عند الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل تبقى كما هي، لكن لا توجد ضمانات دولية يمكن أن نطمئن إليها".

وتابع ميقاتي: "في هذه النفسية الإجرامية الموجودة لدى العدو الإسرائيلي بِقتل الأطفال والنساء والشيوخ والتهجير والتدمير، فأي ضمانات يمكن أن تُعطى ونحن نرى هذا العدوان على غزة القائم يومياً، ولا أحد يكترث لذلك ولا أي ردات فعل دولية؟".

ورداً على سؤال قال ميقاتي حول موقف لبنان من القضية الفلسطينية: "نحن نساند القضية الفلسطينية مساندة كاملة، ولكننا نحاول قدر المستطاع تجنيب لبنان الدخول في معارك دموية".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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