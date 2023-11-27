أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الأحد، عبور حاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) مضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي.

وكشفت القيادة الأمريكية في بيان على منصة إكس أنه "في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، أكملت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي، فيما تواصل المجموعة الهجومية دعم مهامّ القيادة المركزية الأمريكية".

وأضافت: "في أثناء وجودها في الخليج العربي، تنفّذ أيزنهاور دوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة".

وجاء تَحرُّك حاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) عقب تَعرُّض سفينة "سنترال بارك" المملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية لهجوم بالقرب من سواحل عدن باليمن.

وحسبما ذكرت صحف عبرية الأحد، فإن السفينة أبحرت تحت العلم الليبيري، وهي مملوكة لشركة زودياك البحرية، ومقرها المملكة المتحدة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه "على عكس حادثة اختطاف سفينة غالاكسي ليدر، التي وقعت في البحر الأحمر، فإن هذا الحدث وقع في المحيط الهندي".

كان مسلحون مجهولون احتجزوا في وقت سابق الأحد ناقلة محملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن، وفق شركة "إمبري" للأمن البحري.

وقالت الشركة في بيان إن "الحوثيين هدّدوا سابقاً بمهاجمة السفينة في حال لم تحوّل مسارها باتجاه ميناء الحديدة".

وفي وقت لاحق قال مسؤولان أمريكيان إن السفينة "ماسون" التابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك وتمكنت من حمايتها وساعدت على ضمان سلامة الناقلة، حسب قناة الحرة الأمريكية.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وصلت مجموعة "دوايت دي أيزنهاور" حاملة الطائرات الهجومية الأمريكية إلى الشرق الأوسط.

وعقب تصاعد الأحداث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت واشنطن تعزيز قدرات أسطولها الخامس بالمنطقة الذي تمتدّ مهامّه من البحر الأحمر وصولاً إلى الخليج عبر البحر الهندي.