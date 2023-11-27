سياسة
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الهدنة في غزة تدخل يومها الأخير.. ومباحثات ودعوات لتمديدها أياماً أخرى
تنتهي الهدنة الإنسانية ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بعد أربعة أيام من وقف إطلاق النار تخللها تبادل للأسرى، وجددت حركة حماس استعداها لتمديد الهدنة الحالية ما بين يومين وأربعة أيام.
الهدنة في غزة تدخل يومها الأخير.. ومباحثات ودعوات لتمديدها أياماً أخرى
دخلت الهدنة الإنسانية ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل يومها الرابع والأخير / صورة: AA
27 نوفمبر 2023

دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، التي نصَّت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتبادل الأسرى، يومها الرابع والأخير وسط مساعٍ لتمديدها.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إنها تسعى لـ"تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة"، وقالت مصادر من الحركة إنها "أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين وأربعة أيام".

ومنذ الجمعة، أُطلِق سراح 39 محتجزاً إسرائيلياً بموجب الاتفاق، إضافةً إلى 24 آخرين من الأجانب خارج الاتفاق سبق أن أعلنت المقاومة رغبتها في الإفراج عنهم بلا مقابل، ومعظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل.

فيما أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 117 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال.

ويمكن تمديد الهدنة شرط الإفراج عن عشرة محتجزين إسرائيليين إضافيين كل يوم، في مقابل إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

في السياق نفسه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الأحد، خلال لقاء جمعه مع رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل بـ"تثبيت وقف إطلاق النار وعدم الاقتصار على هدنة مؤقتة، ووقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة لفتح المعابر مع قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر رفح البري فقط".

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" طالب رئيس الوزراء بـ"وقف محاولات التهجير القسري لأبناء القطاع من شماله إلى جنوبه وإلى خارج القطاع، وعدم احتلال إسرائيل قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يأمل في أن تستمر الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس ما دام يجري إطلاق سراح "الرهائن".

فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة.

غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهَّلت إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية-مصرية-أمريكية.

وتضمَّن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وطوال 49 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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