سياسة
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مرصد حقوقي يدعو للتحقيق في احتجاز إسرائيل جثث فلسطينيين وسرقة أعضائها
أثار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مخاوف من احتجاز الجيش الإسرائيلي جثث عشرات الفلسطينيين وشبهات سرقة أعضاء منها بعد رصد معلومات واعترافات من الجانب الإسرائيلي، داعياً إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الأمر.
مرصد حقوقي يدعو للتحقيق في احتجاز إسرائيل جثث فلسطينيين وسرقة أعضائها
دعوة للتحقيق في احتجاز إسرائيل جثث فلسطينيين.. وشبهات حول سرقة أعضاء بشرية / صورة: Reuters
27 نوفمبر 2023

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز الجيش الإسرائيلي جثث عشرات القتلى الفلسطينيين، وشبهات سرقة أعضاء منها.

ووثق المرصد احتجاز الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جثث قتلى من مجمع الشفاء الطبي، والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوبي القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي.

وعمد جيش الاحتلال كذلك إلى نبش مقبرة جماعية أقيمت قبل أكثر من عشرة أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج جثث القتلى منها واحتجازها، حسب المرصد.

وسلّط الضوء على ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصاً سريعاً لبعض الجثث بعد إفراج إسرائيل عنها، ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.

ولإسرائيل تاريخ حافل في احتجاز جثث القتلى، إذ تحتجز في ثلاجات خاصة جثث 145 فلسطينياً على الأقل، إضافةً إلى نحو 255 في "مقابر الأرقام" و75 مفقوداً ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم.

ولفت المرصد إلى اعتماد إسرائيل على احتجاز جثث فلسطينيين عبر دفنهم فيما تسميها "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة مثل مناطق عسكرية مغلقة، ويجري فيها الدفن بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بالجثث أو الرفات.

تاريخ حافل بسرقة الأعضاء

وأشار "الأورومتوسطي" إلى أنه سبق رصد تعمد السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جثث قتلى لذويها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث، وهو ما قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.

ولجأت إسرائيل في السنوات الأخيرة إلى إضفاء صبغة قانونية على احتجاز جثث فلسطينيين وسرقة أعضائهم، منها قرار المحكمة العليا الصادر عام 2019 الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثث ودفنها مؤقتاً فيما تُعرف بمقابر الأرقام.

وسنّ الكنيست الإسرائيلي نهاية عام 2021 تشريعاً قانونياً يخوّل للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات قتلى فلسطينيين.

وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عن استغلال غير قانوني لجثث فلسطينيين محتجزة لدى إسرائيل يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية.

وفى كتابها "على جثثهم الميتة"، كشفت الطبيبة الإسرائيلية مئيرة فايس عن سرقة أعضاء من جثث قتلى فلسطينيين لزرعها في أجساد مرضى يهود، واستعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لإجراء الأبحاث عليها.

لكن الأخطر من ذلك ما أقر به يهودا هس، المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل، بشأن سرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد لقتلى فلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، دون علم أو موافقة ذويهم.

وفي 2008 نشرت شبكة CNN الأمريكية تحقيقاً يُظهر أن إسرائيل تعد أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، وأنها تورطت في سرقة أعضاء داخلية لقتلى فلسطينيين بغرض الاستفادة منها بشكل غير شرعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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