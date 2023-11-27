سياسة
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بيونغ يانغ تنشر قوات عند الحدود الجنوبية بعد تعليق معاهدة عسكرية مع سيول
أرسلت كوريا الشمالية، الاثنين، قوات إلى حدودها الجنوبية لإقامة نقاط حراسة كانت قد أزالتها بموجب اتفاق عام 2018 مع سيول، بعدما أطلقت بيونغ يانغ قمراً صناعياً لأغراض التجسس أثار توتراً وتسبب في تعليق معاهدة عسكرية بين البلدين.
بيونغ يانغ تنشر قوات عند الحدود الجنوبية بعد تعليق معاهدة عسكرية مع سيول
نقطة حراسة كورية شمالية تظهر من مركز مراقبة جنوبي داخل المنطقة الأمنية المشتركة / صورة: Reuters
27 نوفمبر 2023

نقلت وكالة يونهاب للأنباء، الاثنين، عن مسؤولين عسكريين في كوريا الجنوبية أن الجارة الشمالية تنشر جنوداً وأسلحة ثقيلة في نقاط الحراسة القريبة من الحدود مع سيول في أعقاب تعليق معاهدة عسكرية بين البلدين.

وأشارت إلى أن جنود كوريا الشمالية شوهدوا "وهم يُعيدون بناء مراكز حراسة اعتباراً من الجمعة"، وسط توقعات بإعادة 11 نقطة حراسة أُزيلت بموجب الاتفاق الممتد على خمس سنوات.

ورداً على إطلاق الجارة الشمالية قمراً صناعياً للتجسس، أعلنت سيول أنها تعلق جزئياً العمل بالاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف التوترات عند الحدود، ما دفع بيونغ يانغ إلى التوقف كلياً عن تطبيق الاتفاق.

وأظهرت صورة نشرها الجيش الكوري الجنوبي أربعة جنود شماليين يُعيدون بناء برج مراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين البلدين.

ويثير تسريع بيونغ يانغ تطوير برامجها للأسلحة قلقاً كبيراً لدى سيول.

ونشرت كوريا الجنوبية "قدرات مراقبة واستطلاع" عند الحدود منذ إطلاق قمر التجسس الكوري الشمالي، وقد عدّ الجيش الكوري الجنوبي هذه الخطوة "إجراءً أساسياً" للدفاع عن البلاد في وجه تهديدات كوريا الشمالية المتنامية.

ورداً على ذلك أكدت بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي، أنها "ستنشر قوات مسلحة بشكل أقوى مع معدات عسكرية من نوع جديد في المنطقة على امتداد خط التماس العسكري" الفاصل بين الكوريتين.

كان إطلاق القمر الصناعي "ماليغيونغ-1" الأسبوع الماضي المحاولة الثالثة لبيونغ يانغ بعد محاولتين فاشلتين في مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين.

ومن شأن وضع قمر التجسس بنجاح في المدار، تحسين قدرة كوريا الشمالية على جمع المعلومات الاستخبارية لا سيما فوق كوريا الجنوبية وتوفير بيانات أساسية في أي نزاع مسلح، على ما يفيد خبراء.

وحذَّرت كوريا الشمالية من أنها ستواصل "ممارسة حقوقها السيادية بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية قولها إن إطلاق قمر صناعي للاستطلاع، الأسبوع الماضي، كان بدافع الحاجة إلى مراقبة الولايات المتحدة وحلفائها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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