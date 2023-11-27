تعرّض مسجد في بلدية فالانس الفرنسية لتهديد من طرف مجهولين حمل دلالات معادية للمسلمين في فرنسا ومسيئة لرسول الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم)، على خلفية مقتل مراهق فرنسي الأسبوع الماضي على أيدي شبّان تهجّموا عليه.

ووجهت النيابة العامة الفرنسية اتهامات إلى تسعة شبان بينهم ثلاثة قاصرين بعضهم معروف لدى الشرطة، لأسباب مختلفة بينها "القتل الجماعي المنظم" في ما يتعلق بمصرع الشاب توماس (16 عاماً) في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ولقي الشاب الفرنسي مصرعه متأثراً بجروح بعدما طُعن في حفل قروي قرب رومان-سور-إيزير التابع لإقليم دروم جنوب شرقي فرنسا، وأُصيب ثمانية آخرون في الهجوم.

وحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فقد تلقى مسجد فالانس جنوب شرقي فرنسا، رسالة مجهولة المصدر كُتبت عليها عبارة "المسلم الصالح هو مسلم ميت.. العدالة لتوماس"، صاحبها رسم كاريكاتيري مسيء للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) سبق نشره على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الشهيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم جميعة الفرقان، مصطفى العقلي، التي تدير شؤون المسجد ببلدية فالانس إن الجمعية رفعت دعوى قضائية في الموضوع، السبت الماضي.

وأضاف: "نُدين هذه التهديدات بالقتل وهي مرفوضة، كما نُدين مقتل الشاب توماس".

وقال المسؤول عن المسجد إن "الدين الإسلامي يرفض مثل هده الأفعال، نستنكر ونأسف لهذا الخلط الواقع بين المسلمين الذي يحترمون القوانين الفرنسية وهؤلاء المجرمين الذين لا يُمثلون قيم الإسلام".

ومنذ واقعة مقتل توماس، انطلقت حملة شرسة لم تستثنِ المسلمين في فرنسا تعتمد نشر صور الشاب توماس والعَلم الفرنسي، وجرى توزيع منشورات وملصقات في عدد من المدن الفرنسية.

ولم يَسلم مسجد آخر من شعارات الإسلاموفوبيا، إذ رُسمت عبارات مسيئة للإسلام على جدار مسجد شيربورغ أون كوتنتين الواقع في مقاطعة المنش شمال غربي فرنسا، تحمل تهديدات بالقتل ومرفقة بعبارات "العدالة لتوماس" و"هنا.. نحن في فرنسا".

ولم تكشف التحقيقات حتى الساعة عن ملابسات الهجوم الذي أثار سلسلة من الردود العنيفة من تيارات اليمين واليمين المتطرف التي ربطت الواقعة بانعدام الأمن والهجرة في فرنسا.

وتجمّع نحو 40 ناشطاً من اليمين المتطرف في فرنسا وسط بلدة رومان-سور-إيزير جنوب شرقي فرنسا، الأحد، في إطار سلسلة من الاحتجاجات اليمينية على مقتل توماس.

واتهم البعض من سمّوهم "أوغاداً" بـ"عنصرية مناهضة للبيض".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ندد بـ"اغتيال مروّع (...) أثّر فينا جميعاً".

ويشير التحقيق حتى الآن إلى أن أعمال العنف في 19 نوفمبر/تشرين الثاني حدثت "لسبب غير مجدٍ" ولم تكن هجوماً متعمداً يستهدف ضيوف الحفل بسبب انتمائهم إلى "عرق أو إثنية أو ديانة معيّنة مفترضة"، حسب المدعي العام في مدينة فالانس المجاورة.