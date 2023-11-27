سياسة
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ضرب وتنكيل وعزل.. الأسرى الأطفال يروون عن معاناتهم في سجون الاحتلال
تحدث الأسرى الأطفال المُفرَج عنهم في صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل عن ظروف اعتقالهم غير الآدمية وعمليات التنكيل والتعذيب المستمرّ التي يتعرض الأسرى في السجون.
ضرب وتنكيل وعزل.. الأسرى الأطفال يروون عن معاناتهم في سجون الاحتلال
أجمعت شهادات الأسرى الأطفال على تعرُّضهم لظروف اعتقال غير إنسانية وتعذيب وتنكيل / صورة: Reuters
27 نوفمبر 2023

أجمعت شهادات الأطفال الأسرى الفلسطينيين المُفرَج عنهم في صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، على تَعرُّضهم لظروف اعتقال غير إنسانية تضمنت التعذيب والحرمان من الاحتياجات الأساسية.

ومنذ الجمعة أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 117 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال، بموجب اتفاق الهدنة المُبرم مع المقاومة الفلسطينية بوساطة قطرية-مصرية، فيما أطلقت المقاومة سراح 39 محتجزاً إسرائيلياً بموجب الاتفاق.

وقالت الأسيرة المحررة سارة عبد الله من نابلس، التي حُكمَ عليها بالسجن 8 سنوات، إن جيش الاحتلال عزلهم لمدة شهر تَخلَّله "ضرب بمسيّلات الدموع. الأسيرات خلال هذه الفترة عشن في ذُل"ّ.

وأشارت عبد الله إلى أنه حتى الأسيرات المريضات نفسياً يجري" تعذيبهن وإذلالهن".

وأضافت المحررة عبد الله أن سلطات الاحتلال "قطعت الكهرباء عنا، وتركنا في البرد".

ذات الظروف تَعرَّض لها الطفل المُحرر أسامة نايف مرمش، المعتقل إدارياً منذ 5 أشهر، الذي قال إنهم تَعرَّضوا لضرب مستمرّ.

وقال الطفل المحرر إن الجيش داوم على ضربهم: "كل أسبوع يأتون (الجيش الإسرائيلي) لضربنا، وأخذوا منا كل الثياب والأغطية والفرشات".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعطى كلّ أسير غطاء رقيقاً جداً، مشيراً بيده إلى راية لكتائب القسام كان يضعها حول رقبته من شدة البرد.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي في إحدى المرات فتح المياه على السجناء رغم برودة الطقس، مؤكداً أن الطعام المخصص للسجناء قليل جداً.

وتابع: "يعطوننا ربطتَي خبز في اليوم ونحن ثمانية أشخاص".

أما الطفل موعد عمر الحاج (16 عاماً) من مدينة أريحا، فقال بدوره إن الاحتلال عزل الأسرى عن العالم الخارجي، وأخفى خبر الصفقة عن الأسرى الأطفال حتى ساعات قبل الإفراج عنه.

وأضاف أن الاسرى يتعرضون باستمرار لعملية "تنكيل وسبّ وشتم".

ذات الظروف تَعرَّض لها الأسير الطفل عمر عماد حسن عطشان، الذي كان أيضاً شاهداً على استشهاد الأسير ثائر أبو عصب في سجون الاحتلال في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال المحرر عطشان: "نادينا عناصر الاحتلال في سجن النقب ليسعفوه، إلا أنهم تجاهلونا حتى توُفّي نتيجة التعذيب في وسط السجن".

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00ت.غ)، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية-مصرية-أمريكية.

وتَضمَّن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وطوال 49 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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