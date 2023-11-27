سياسة
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ضمن عملية "الأبطال-30".. تركيا تدمّر أوكاراً لـPKK الإرهابي في 6 ولايات
كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا تدمير أوكار لتنظيم PKK الإرهابي ضمن عملية "الأبطال-30" في ست ولايات، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 3 من جنودها في هجوم نف±ذه إرهابيو تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق.
ضمن عملية "الأبطال-30".. تركيا تدمّر أوكاراً لـPKK الإرهابي في 6 ولايات
تركيا تعلن تدمير 63 وكراً لتنظيم PKK الإرهابي في 6 ولايات / صورة: وزارة الدفاع التركية / Others
27 نوفمبر 2023

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الاثنين، تدمير أوكار لتنظيم PKK الإرهابي ضمن عملية "الأبطال-30" الأمنية التي جرت في ست ولايات.

وكشف الوزير التركي عن العملية في بيان على منصة إكس، وأكد أن قوات الأمن والدرك دمّرت 63 مغارة ومخبأً ومستودعاً للتنظيم الإرهابي في إطار عملية "الأبطال-30".

وشملت العملية حسب يرلي قايا ولايات: شرناق، وسيرت، وقهرمان مرعش، وديار بكر، وموش، وتونج إيلي.

وتابع وزير الداخلية التركي: "ندمّر ونواصل تدمير أوكار الإرهابيين واحداً تلو آخَر"، مؤكداً ضبط قوات الأمن عدداً كبيراً من الأسلحة والذخائر.​​​​​​​

في سياق آخر أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الاثنين استشهاد 3 من جنودها في هجوم نفذه إرهابيو تنظيم PKK الإرهابي شماليّ العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الجنود الأتراك استُشهدوا في منطقة عمليات "المخلب-القفل".

وترحمت الوزارة على أرواح الشهداء وتمنّت الصبر والسلوان لذويهم ولجميع أفراد الجيش وعامة الشعب التركي.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمال العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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