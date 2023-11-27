سياسة
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ضمن اتفاق الهدنة.. 150 شاحنة مساعدات تدخل غزة من معبر رفح
أعلن مسؤول بالجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر دخول 150 شاحنة لقطاع غزة الأحد، بينها 4 شاحنات تحمل غاز الطهي و3 للوقود، وذلك خلال الهدنة المؤقتة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
ضمن اتفاق الهدنة.. 150 شاحنة مساعدات تدخل غزة من معبر رفح
تتابع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح خلال الهدنة المؤقتة / صورة: Reuters
27 نوفمبر 2023

قال مدير الإعلام بالجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر وائل أبو محسن الاثنين، إن 150 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة الأحد، خلال الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضح أبو محسن في تصريحات صحفية أن بين الشاحنات التي دخلت القطاع 4 شاحنات تحمل غازاً للطهي، و3 تحمل وقوداً.

ولفت إلى أن من المقرر استمرار دخول مساعدات إنسانية أخرى خلال الساعات القادمة، دون تحديد عددها.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00ت.غ)، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية-مصرية-أمريكية.

وتَضمَّن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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