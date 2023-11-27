أعلنت إسرائيل، الاثنين، أنها تفحص قائمة تسلمتها ليلاً بأسماء الدفعة الرابعة من أسراها الذين تعتزم حركة حماس إطلاق سراحهم، اليوم، في إطار صفقة التبادل.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان له : "تُجرى مباحثات حول قائمة جرى تسلمها خلال ساعات الليل وتُفحص الآن في إسرائيل".

وأضاف: "سننشر معلومات أخرى حين يكون ذلك ممكناً".

ومن المقرر أن تجري، اليوم الاثنين، عملية التبادل الرابعة والأخيرة لأسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وباستكمال العملية، الاثنين، تكون إسرائيل قد أطلقت 150 أسيراً فلسطينياً من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 مدنياً إسرائيلياً جميعهم نساء وقاصرون، ضمن اتفاق هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، شملت إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وتجري اتصالات حثيثة، من خلال قطر ومصر والولايات المتحدة، في محاولة لتمديد الهدنة الإنسانية لأيام إضافية، بعد وصولها ليومها الأخير، الاثنين.

وعبّر نتنياهو، مساء الأحد، عن استعداد إسرائيل لتمديد الهدنة المؤقتة لأيام إضافية وفق معادلة كل يوم إضافي مقابل إطلاق 10 أسرى إسرائيليين في غزة، ويجري إطلاق 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي.

فيما قالت حركة حماس في بيان لها، إنها تسعى لـ"تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة"، وقالت مصادر من الحركة إنها "أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين وأربعة أيام".

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية-مصرية-أمريكية.

وتضمَّن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وطوال 49 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.