حيّد جهاز الاستخبارات التركية الإرهابي موتلو كاجار، الملقب بـ"كاركر أندوك"، من يسمى مسؤول منطقة عين العرب السورية بتنظيم "PKK/YPG"، في عملية أمنية داخل سوريا.

وحسب مصادر أمنية، الاثنين، فإن كاجار التحق بالتنظيم الإرهابي عام 1997، وشارك في عمليات إرهابية بمنطقة حفتانين شمال العراق عام 2009.

وكان الإرهابي كاجار قد أصيب في يده وعينه خلال اشتباكات مع قوات الأمن التركية آنذاك.

وفي عام 2023 تولى كاجار منصب من يسمى مسؤول منطقة عين العرب السورية بالتنظيم الإرهابي.

وبتاريخ 24 يوليو/تموز عام 2021، أمر كاجار بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف رتلاً للقوات التركية العاملة بمنطقة عملية درع الفرات، والذي استُشهد فيه جنديان تركيان.

وبعد تعقّب طويل تمكنت الاستخبارات التركية من تحديد مكان إقامته في سوريا ومن ثَمَّ تحييده.