أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة ضمن سلسلة أنشطتها الموجهة إلى الفلسطينيين.

وأشارت الهيئة في بيان، الاثنين، إلى أنها أرسلت 8 شاحنات مساعدات انطلقت من إسطنبول إلى ميناء مرسين لتُنقل بعد ذلك عبر سفينة شحن.

وبيّنت أن المساعدات ستُسلّم لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، والهلال الأحمر المصري لإيصالها لسكان غزة.

وتتضمن المساعدات مواد غذائية وطبية وحفاضات أطفال ومستلزمات متنوعة.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية وصول شحنة مساعدات طبية أرسلتها ضمن قافلة من 11 شاحنة إلى قطاع غزة بعد عبورها من معبر رفح الحدودي مع مصر.

كما رست سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، 13 نوفمبر/تشرين الثاني بميناء العريش، القريب من معبر رفح الحدودي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.