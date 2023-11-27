دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الاثنين، إلى "وقف تسليح إسرائيل ومحاسبتها" على حربها ضد غزة، واصفاً أن ما يحدث في القطاع "فاجعة إنسانية".

وأكد الصفدي، خلال كلمته في المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول "‫الاتحاد من أجل المتوسط" الذي يُعقد يومي 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمدينة برشلونة الإسبانية، أنه "لا يمكن التسامح مع قتل المدنيين في غزة، وأدعو لمحاسبة إسرائيل".

وقال إن "الوضع فاجع، وهناك مجازر، والكثير من العائلات تموت في قطاع غزة، والبنية التحتية تُمحى بشكل كامل، هذه القوة والعنف الشرير لا يمكن قبوله من العالم".

وأوضح أن "العالم العربي والإسلامي أدان العدوان الإسرائيلي على غزة، لذلك يجب إيقاف المجازر، وإيقاف التمويل والأسلحة التي تذهب إلى الجيش الإسرائيلي من أجل القيام بالمجازر والعمليات العنيفة".

وتابع: "يجب أن لا تكون إسرائيل دولة فوق القانون، وعليها وقف العدوان على غزة، وعليها أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لم تعمل لتحقيق السلام ولم تنفذ الاتفاقيات الموقَّعة، وقوَّضت حل الدولتين".

ولفت إلى أن "إسرائيل لم تحترم اتفاقية أوسلو (1993)، وعندما بدأت العملية في مدريد كان هنالك أمل في الوصول إلى مستقبل آمن، ولكن إسرائيل عملت من أجل توطيد الاستعمار وخرق الاتفاقية".

ويترأس الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعمال المنتدى، الذي أعلنت إسرائيل مقاطعته.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية-مصرية-أمريكية.

وتضمَّن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وطوال 49 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافةً إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.