وذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أنّ "الرئيس بوتين هو من أكد مراراً أن روسيا مستعدة، دون أي شروط مسبقة، بدء عملية المفاوضات". وأضاف: "لم نتلقَّ أي رد من نظام كييف حتى الآن".

وأعلن بوتين أمس الاثنين وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في الحرب في أوكرانيا، من الثامن إلى العاشر من مايو/أيار، وهو الموعد الذي تخطط فيه روسيا لإقامة احتفالات بمناسبة الذكرى 80 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وردّت أوكرانيا بالتساؤل عن سبب عدم موافقة موسكو على دعوتها لوقف لإطلاق نار يستمر 30 يوماً على الأقل ويبدأ على الفور.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي: "نقدّر حياة الناس لا المسيّرات".

وقال بيسكوف إنّ "من الصعب للغاية فهم" ما إذا كانت أوكرانيا تنوي الانضمام إلى وقف إطلاق النار.