أعلنت جامعة برينستون في ولاية نيو جيرسي أن الحكومة الأمريكية جمدت عشرات المنح البحثية المخصصة لها في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تزعم أنها تهدف إلى مكافحة معاداة السامية في الجامعات.

من جهة أخرى، أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بأن مجلس التخطيط الأعلى سيبحث مخططاً لبناء ألفين وخمسمئة وخمسة وأربعين وحدة استيطانية جديدة قرب القدس، ما يرفع عدد المستوطنات المصدق عليها منذ بداية العام الحالي إلى أربعة عشر ألفاً وثلاثمئة واثنتين وتسعين مستوطنة.

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقوف بلاده إلى جانب خيارات الشعب السوري ورفضه التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وذلك في أول اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع، فيما أكد الأخير احترام دمشق سيادة العراق.

وفي شأن منفصل، قالت السفارة التركية في جوبا بجنوب السودان إنه في ظل التطورات الأخيرة وانتشار النزاعات المسلحة في المناطق المجاورة للعاصمة، جرى تحذير المواطنين الأتراك بعدم السفر إلى جنوب السودان إلا إذا لزم الأمر، كما دعت السفارة المواطنين الأتراك الموجودين هناك إلى البقاء في حالة اتصال مستمر معها.

ختاماً، قالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إنها قدمت الدعم لثلاثة ملايين وتسعة وتسعين ألفاً ومئتين وسبعة وعشرين شخصاً محتاجاً في سبعة وستين بلداً في أربع قارات خلال رمضان، كما قدمت أموال زكاة الفطر والفدية والزكاة لأحد عشر ألفاً وتسعمئة وأربع وأربعين أسرة خارج تركيا، واثنتي عشرة ألفاً وثمانمئة وثلاث وسبعين داخلها.