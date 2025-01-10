سياسة
1 دقيقة قراءة
حرائق لوس أنجلوس تودي بحياة 10 أشخاص وتتسبب بإجلاء 180 ألفاً
قال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية في تحديث في وقت متأخر من أمس الخميس، إن عدد القتلى جراء الحرائق الهائلة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ارتفع إلى عشرة.
حرائق لوس أنجلوس تودي بحياة 10 أشخاص وتتسبب بإجلاء 180 ألفاً
منظر جوي يُظهِر منازل مدمرة جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس / صورة: AFP (AFP)
10 يناير 2025

وتواصل حرائق الغابات الهائلة في المدينة تَمدُّدها، حيث أدت إلى إجلاء أكثر من 180 ألف شخص، فيما لا يزال حريقان رئيسيان فيها خارجَين عن السيطرة رغم جهود فرق الإطفاء.

وشملت المناطق المتضررة حي باسيفيك باليساديس الراقي، حيث أتت النيران على منازل المشاهير، وتسببت في تدمير أكثر من 6500 هكتار، ليصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرائق بأنها "الأكبر والأكثر دماراً في تاريخ كاليفورنيا"، مؤكداً أن التغير المناخي يُعَدّ أحد العوامل الرئيسية في تفاقم هذه الكوارث.

في غضون ذلك قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات أرسلت تعزيزات عسكرية من الحرس الوطني لدعم فرق الإطفاء التي تواجه صعوبة في السيطرة على النيران، التي تنتشر بسرعة فائقة بسبب الرياح العاتية والجفاف الحاد.

وأثرت الحرائق كثيراً في النشاط السينمائي في هوليوود، حيث عُلّق عديد من الإنتاجات، وأغلق متنزه "يونيفرسال ستوديوز" الترفيهي.

من جانبها، أعلنت شركة AccuWeather الأمريكية لخدمات التنبؤ بالطقس حول العالم الخميس، أن التقديرات الأولية لكلفة الحرائق المندلعة في أجزاء واسعة من لوس أنجلوس تتراوح بين 52 و57 مليار دولار.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us