أنقرة تأمل بمحاسبة نتنياهو وشركائه بشكل عادل. جاء ذلك بعد أن استهدف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان في تصريح على منصة إكس.

الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم وقتل الجوعى في غزة؛ إذ ارتكب مجزرة بحق منتظري المساعدات قرب حاجز نتساريم، راح ضحيتها عشرات الشهداء والإصابات، فيما لا يزال يواصل اعتداءه على الضفة الغربية.

مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة يحذر من اتساع العنف إلى سوريا نتيجة الهجمات الإسرائيلية "غير القانونية" على إيران، مشدداً على ضرورة كبح جماح سياسة نتنياهو المزعزعة للاستقرار.