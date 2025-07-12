وفي اتصاله مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم السبت، شدد أردوغان على أن بلاده ستواصل تعزيز علاقاتها مع أذربيجان في جميع المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته دعم أنقرة للجهود المبذولة من أجل إحلال سلام دائم في منطقة جنوب القوقاز.

كما أشار الرئيس أردوغان إلى أن عملية "تركيا خالية من الإرهاب" ستُسهم في القضاء على التنظيمات الإرهابية، ليس فقط داخل تركيا، بل في عموم المنطقة، مما سيعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبه، أعرب الرئيس الأذربيجاني عن دعمه الكامل للعملية، مؤكداً أهمية نجاحها في مواجهة التهديدات الإرهابية، ومعبّراً عن ارتياحه للتقدم المحرز حتى الآن، كما أبدى أمله في أن تُستكمل العملية بنجاح وتحقق أهدافها بالكامل.

وفي السياق ذاته، ناقش أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سبل تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في إطار التعاون الاقتصادي والأمني.

وأوضح الرئيس التركي أن عملية "تركيا خالية من الإرهاب" تُدار بدقة عالية، وأنها تستهدف القضاء التام على البؤر الإرهابية التي تهدد الأمن القومي، مؤكداً أن بلاده ستواصل هذه الجهود بحزم، وستبقى يقظة إزاء أي محاولات تهدف إلى تقويض العملية.

كما شدد أردوغان على أن تركيا والعراق تعملان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، مع التركيز على مشروع "طريق التنمية"، الذي يُعد من المبادرات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، ويستند إلى مبدأ المنفعة المتبادلة.