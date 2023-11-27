سياسة
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شاهد | ماسك مع نتنياهو على حدود غزة.. واتفاق على استخدام ستارلينك بالقطاع
اصطحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الملياردير إيلون ماسك، إلى "كفار عزة"، إحدى المستوطنات في غلاف غزة، فيما اتفقت إسرائيل من حيث المبدأ على استخدام خدمة اتصالات ستارلينك، التابعة لشركة "سبيس إكس" في قطاع غزة.
شاهد | ماسك مع نتنياهو على حدود غزة.. واتفاق على استخدام ستارلينك بالقطاع
نتنياهو يصطحب ماسك في جولة داخل مستوطنة كفار عزة / صورة: AA
27 نوفمبر 2023

أجرى مالك منصة "إكس" إيلون ماسك جولة في مستوطنة "كفار عزة" بغلاف قطاع غزة برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين: "أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم جولة مع إيلون ماسك في كيبوتس كفار عزة".

وأشار إلى أن نتنياهو شرح لماسك ما جرى في المستوطنة خلال هجوم "حماس" المفاجئ على مستوطنات في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في السياق، قالت إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها اتفقت من حيث المبدأ مع ماسك على استخدام خدمة اتصالات ستارلينك، التابعة لشركته "سبيس إكس" في قطاع غزة.

ويلتقي رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ، بعد ظهر اليوم، ماسك. وقال مكتب هرتسوغ إن أقرباء للأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة سينضمون إلى الاجتماع، كما سيناقش الرئيس الإسرائيلي وماسك "ضرورة اتخاذ إجراء لمواجهة تزايد معاداة السامية عبر الإنترنت".

والتقى نتنياهو بماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، وحثه على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة "إكس".

واقترح ماسك الشهر الماضي استخدام ستارلينك لدعم روابط الاتصالات مع "منظمات الإغاثة المعترف بها دوليّاً" في قطاع غزة وسط قطع التيار الكهربائي.

وفي ذلك الوقت، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، إن "حماس ستستغل (ستارلينك) في هجماتها".

لكن في تحول جديد قال الوزير، اليوم الاثنين، إن إسرائيل وماسك توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ بموجبه "لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة".

وقال ماسك قبل ذلك إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء "يروج الكراهية والصراع"، مكرراً أن منصة "إكس" لا تروج خطاب الكراهية.

وتزايدت معاداة السامية ورهاب الإسلام في أنحاء العالم، بما في ذلك خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع بين إسرائيل وحماس. وتسري حاليّاً هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس، تشهد إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة وعدد من الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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