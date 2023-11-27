شارك وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاثنين، في النسخة الثامنة للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية.

وذكر حساب الخارجية التركية في منصة "إكس" أن المنتدى ناقش الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتأثيراته في المنطقة على ضوء آخر التطورات في غزة.

وعلى هامش المنتدى، التقى فيدان ونظراؤه في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وبحث اللقاء، حسب الخارجية التركية، ما يمكن فعله لوقف الحرب في غزة وضمان السلام الدائم.

كما التقى فيدان في برشلونة نظيره الأيرلندي، مايكل مارتن.

وتشكلت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في قمة الرياض يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لبحث سبل وقف الحرب في غزة.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.