سياسة
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بروكسل والناتو يدعوان إلى هدنة دائمة في قطاع غزة بحثاً عن حل سياسي
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إلى تمديد "الهدنة الإنسانية" التي تنتهي الثلاثاء بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، والتقدّم نحو "حلّ سياسي" للنزاع.
بروكسل والناتو يدعوان إلى هدنة دائمة في قطاع غزة بحثاً عن حل سياسي
اليوم الرابع والأخير من الهدنة الإنسانية في غزة / صورة: AA
27 نوفمبر 2023

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إلى تمديد الهدنة التي تنتهي الثلاثاء في قطاع غزة، حتى تصبح "دائمة" وتسمح بالتقدّم نحو "حلّ سياسي" للنزاع.

وشدد بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة على أنه "يجب تمديد" هذه الهدنة التي وصفها بأنها "خطوة أولى مهمة"، وتحويلها إلى "هدنة دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي".

وأضاف: "حل سياسي يمكّننا من كسر دوامة العنف نهائيّاً"، مشيراً إلى أنّه "لن يوجد سلام أو أمن لإسرائيل دون دولة فلسطينية".

وقال إن "أي فظاعة لا يمكن أن تبرِّر فظاعة أخرى"، في إشارة إلى أعمال الجيش الإسرائيلي الانتقامية و"معاناة المدنيين في غزة".

بدوره، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إلى تمديد "الهدنة الإنسانية" في القطاع.

وأشار ستولتنبرغ في تصريح عشية انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى أن الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل مكّن من إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال: "أدعو إلى تمديد الهدنة، وهذا سيضمن وصول المساعدات التي يحتاج إليها الناس في غزة بشدة وإطلاق سراح مزيد من الرهائن".

وشدد ستولتنبرغ على الحاجة إلى حل سياسي دائم لأزمة الشرق الأوسط.

في سياق متصل بالمنطقة، أشار ستولتنبرغ إلى انتشار قوات لحلف الناتو والولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا.

وأضاف: "شهدنا هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ على مواقع أمريكية في العراق وسوريا، وهجمات على السفن التجارية، وهذا الوضع يؤكد وجود خطر لتصعيد التوتر، ويجب على إيران أن تضبط أولئك الذين يعملون من أجل مصالحها".

والثلاثاء تنتهي عند الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الفلسطيني (5:00 ت.غ) الهدنة الإنسانية التي بدأت الخميس لمدة 4 أيام، وجرى خلالها تبادل عشرات الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، إضافة إلى إدخال مواد إغاثية إلى قطاع غزة، بما فيها الوقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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