سياسة
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الحكومة الإسرائيلية تبحث إقرار موازنة "غير مسبوقة" لتمويل الحرب على غزة
أعلن متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أن الحكومة ستبحث إقرار موازنة "غير مسبوقة" لتمويل الحرب على غزة بقيمة 8 مليارات دولار، موضحاً أن الميزانية ستضمن استمرار الازدهار الاقتصادي.
الحكومة الإسرائيلية تبحث إقرار موازنة "غير مسبوقة" لتمويل الحرب على غزة
الحكومة الإسرائيلية تبحث إقرار موازنة “غير مسبوقة” لتمويل الحرب / صورة: Reuters
27 نوفمبر 2023

تبحث الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إقرار موازنة ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال أوفير جندلمان، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، في تغريدة، الاثنين: "ستُطرح اليوم على الحكومة موازنة غير مسبوقة بـ30 مليار شيكل من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين جرى إجلاؤهم".

وأضاف: "كما ستضمن الميزانية استمرار الازدهار الاقتصادي"، دون إدلائه بمزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير إسرائيلية ودولية أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى تأثيرات ضخمة للحرب في قطاع غزة في الاقتصاد الإسرائيلي.

وكان محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أعلن أن تكاليف الحرب القائمة قد تصل إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة، وكذلك الاقتصاد، بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.

كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتتحمل الحكومة نفقة إقامتهم حاليّاً في فنادق وبيوت ضيافة.

وتنفق الحكومة الإسرائيلية أموالاً ضخمة على التسلح وتمويل الحرب، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى إصدار أدوات دين بقيمة 6 مليارات دولار.

وطوال 49 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ ذلك الحين جمعت إسرائيل أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين، حسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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