سياسة
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ستولتنبرغ: تركيا تعرضت لهجمات إرهابية كثيرة ولها الحق في الدفاع عن نفسها
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن تركيا أكثر دولة تعرضت لهجمات إرهابية بين دول الناتو، مؤكداً أن لأنقرة كل الحق في الدفاع عن نفسها تجاه التنظيمات الإرهابية مثل PKK مع ضرورة تعاون الناتو معها في مكافحة الإرهاب.
ستولتنبرغ: تركيا تعرضت لهجمات إرهابية كثيرة ولها الحق في الدفاع عن نفسها
  ستولتنبرغ: تركيا لها حق الدفاع عن نفسها تجاه التنظيمات الإرهابية  / صورة: AA
27 نوفمبر 2023

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن لتركيا حق الدفاع عن نفسها تجاه تنظيمات إرهابية مثل PKK، مشدداً على وجوب تعاون الناتو مع أنقرة في مكافحة الإرهاب.

وأوضح ستولتنبرغ في تصريح للصحفيين، الاثنين، أن أنقرة لديها مخاوف مشروعة تجاه التنظيمات الإرهابية، مبيناً أن تركيا أكثر دولة تعرضت لهجمات إرهابية بين دول الناتو.

وأكد أن دول الناتو برمتها تعتبر تنظيم PKK تنظيماً إرهابيّاً.

وفي ما يخص انضمام السويد إلى الناتو، قال ستولتنبرغ: "الحكومة السويدية أوفت بالوعود التي قطعتها لتركيا، والآن حان الوقت لتصديق البرلمان التركي على عضوية ستوكهولم".

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قررت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقَّع الرئيس رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس اجتماعاً ثلاثيّاً ضم الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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