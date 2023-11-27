سياسة
2 دقيقة قراءة
مصر: جهودنا مع قطر أوشكت على تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن الجهود مع قطر أوشكت على تمديد هدنة غزة يومين إضافيين، مؤكداً شمولها يومياً إطلاق سراح 10 من الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
مصر: جهودنا مع قطر أوشكت على تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين
مصر تقول إن الجهود مع قطر أوشكت على تمديد هدنة غزة يومين إضافيين / صورة: AA
27 نوفمبر 2023

أعلنت مصر، مساء الاثنين، أن الجهود المشتركة مع قطر "أوشكت على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين".

جاء ذلك في بيان صادر عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (رسمية).

وأوضح رشوان أن "الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة أوشكت، حتى الآن، على التوصل إلى تمديدها يومين إضافيين".

وتشمل الهدنة الممتدة "الإفراج يوميّاً عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة من النساء والأطفال، مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليّاً مقابل 60 فلسطينيّاً"، وفق البيان.

وأوضح رشوان أنه "بالإضافة للإفراجات، فسيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع".

وأضاف رشوان أنه "من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، وجارٍ التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيّاً من الجانب الإسرائيلي".

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي (05: 00 ت.غ) من صباح الجمعة، بعد 49 يوماً من اندلاع الحرب.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيدًا فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us