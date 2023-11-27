سياسة
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إعلام عبري: المحتجزون في غزة تلقوا معاملة إنسانية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شهادات الأسرى المفرج عنهم مؤخراً من حركة حماس أكدت أن الحركة أحسنت معاملتهم، وأنهم "لم يتعرضوا لأي نوع من العنف أو الإهانة"، بينما ذكر بعضهم أنه يُسمح لهم أحياناً بالاستماع إلى الإذاعة الإسرائيلية"، وفق القناة 12.
إعلام عبري: المحتجزون في غزة تلقوا معاملة إنسانية
إعلام عبري: المحتجزون في غزة تلقوا معاملة إنسانية / صورة: AP
27 نوفمبر 2023

نقل إعلام عبري عن أقارب أسرى إسرائيليين أطلقتهم حركة "حماس"، قولهم إنهم لم يتعرضوا "للتعذيب أو سوء المعاملة" في أثناء وجودهم لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية (خاصة) التي التقت عدداً من أقاربهم، مساء الأحد، إن الأسرى المفرج عنهم من حركة حماس قالوا إنهم لم يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة".

ولم تسمح إسرائيل للأسرى المفرج عنهم الذين جرى إطلاقهم في الأيام الأخيرة بالحديث إلى وسائل الإعلام، إلا أن أقارب الأسرى تحدثوا إلى بعض وسائل الإعلام وأحياناً الأسرى أنفسهم من دون ذكر أسمائهم.

وذكر أقارب الأسرى المفرج عنهم أنه كان "يُسمح لهم أحياناً بالاستماع إلى الإذاعة الإسرائيلية"، وفق القناة 12.

وروت يلينا ماجيد، عمة روني كاريبوي (25 عاماً)، الذي أطلق أمس الأحد من أسر حماس، تقول لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن كاريبوي حاول الهرب من الأسر بعد قصف المبنى الذي كان محتجزاً فيه.

وأضافت ماجيد: "كاريبوي قال إنه اختُطف من مسلحين واحتُجز داخل أحد المباني، وقد فهمت أن المبنى انهار بسبب التفجيرات، وتمكن من الهروب من هناك، اختبأ هناك لعدة أيام وكان وحيداً، وفي النهاية قبض عليه سكان غزة وأعادوه إلى أيدي المسلحين".

وكاريبوي يحمل الجنسية الروسية وأطلقته "حماس" استجابة لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب بيان "حماس" الأحد.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيّز التنفيذ لمدة 4 أيام، قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وحال اكتمال العملية اليوم الاثنين، تكون إسرائيل أطلقت 150 أسيراً فلسطينياً من سجونها، مقابل إطلاق "حماس" 50 مدنياً إسرائيلياً جميعهم نساء وقاصرون، ضمن اتفاق هدنة مؤقتة قابلة للتمديد، شملت إدخال مساعدات إنسانية ووقود لقطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسرت حركة "حماس" نحو 239 إسرائيلياً، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مبادلتهم مع تل أبيب التي تحتجز في سجونها أكثر من 7 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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