قال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون، الاثنين، إن الحرب القائمة في قطاع غزة والتوترات في الشمال قد تكلف ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وردت تصريحات "يارون" في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل، أُعلن فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75%.

وقال: "من المتوقع أن تكلف الحرب المستمرة على قطاع غزة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهذا يشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية وجهود الإعمار".

وتتوافق تقديرات محافظ بنك إسرائيل مع تقديرات نُشرت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن كُلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وتشكِّل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ما قيمته 50 مليار دولار تقريباً، وفق أرقام الناتج المحلي للبلاد عن عام 2022، البالغة قرابة 500 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن شركة استشارات إسرائيلية أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وذكر التقرير الصادر عن شركة "ليدر كابيتال ماركتس"، وهي شركة استشارية مالية في إسرائيل، الخميس، أنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثُلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

والشهر الماضي، قدَّرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب تُكلّف الاقتصاد يوميّاً 270 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيدًا فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.