سياسة
3 دقيقة قراءة
البنك المركزي الإسرائيلي: كلفة الحرب على غزة قد تبلغ 50 مليار دولار
قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن كُلفة الحرب على غزة قد تبلغ 10% من الناتج المحلي، أي ما يساوي نحو 50 مليار دولار، مؤكدا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75%.
البنك المركزي الإسرائيلي: كلفة الحرب على غزة قد تبلغ 50 مليار دولار
محافظ بنك إسرائيل يقول إن الحرب القائمة في غزة وتوترات الشمال قد تكلف ما نسبته 10% من الناتج المحلي / صورة: Reuters
27 نوفمبر 2023

قال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون، الاثنين، إن الحرب القائمة في قطاع غزة والتوترات في الشمال قد تكلف ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وردت تصريحات "يارون" في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل، أُعلن فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75%.

وقال: "من المتوقع أن تكلف الحرب المستمرة على قطاع غزة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهذا يشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية وجهود الإعمار".

وتتوافق تقديرات محافظ بنك إسرائيل مع تقديرات نُشرت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن كُلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وتشكِّل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ما قيمته 50 مليار دولار تقريباً، وفق أرقام الناتج المحلي للبلاد عن عام 2022، البالغة قرابة 500 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن شركة استشارات إسرائيلية أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وذكر التقرير الصادر عن شركة "ليدر كابيتال ماركتس"، وهي شركة استشارية مالية في إسرائيل، الخميس، أنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثُلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

والشهر الماضي، قدَّرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب تُكلّف الاقتصاد يوميّاً 270 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيدًا فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us