أعلنت وزارة الخارجية القطرية وحركة "حماس" الفلسطينية، مساء الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي بشأن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وقال متحدث وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، على منصة "إكس"، إن دولة قطر "تعلن أنه في إطار الوساطة المستمرة (بين حركة حماس وإسرائيل)، جرى التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

بدورها، أعلنت حركة "حماس"، في بيان مقتضب على "تليغرام"، أنه "جرى الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

ولم يقدم الجانبان توضيحات أكثر بشأن أول تمديد للهدنة التي بدأت الجمعة، وكان مقرراً لها 4 أيام عند إعلان سريانها.

وبدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين في تل أبيب -لم تسمِّهم- تأكيدهم ما ورد في البيان القطري.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول أمني -لم تكشف عن هويته- تأكيده أيضاً تمديد اتفاق وقف إطلاق النار (الهدنة الإنسانية) لمدة يومين في قطاع غزة.

وقال المسؤول: "بالفعل جرى التمديد لمدة يومين، وسوف نحترم ذلك إذا استوفوا (حماس) شروط إعادة 10 مختطفين (إسرائيليين) يوميّاً"، حسب الصحيفة ذاتها.

وجرى التوصل إلى الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عبر وساطة قطرية مصرية أمريكية، بعد 49 يوماً من اندلاع الحرب على غزة.

وكان اتفاق الهدنة الأول يتضمن إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيليّاً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيّاً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (رسمية)، في بيان أن يومي الهدنة الإضافيين سيشملان "الإفراج يوميّاً عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال، مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومَي الهدنة الإضافيَّين، 20 إسرائيليّاً مقابل 60 فلسطينيّاً".

وأوضح رشوان أنه "بالإضافة للإفراجات، سيستمر خلال يومي الهدنة وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع"، حسب البيان ذاته.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) لمدة 4 أيام، جرى الاثنين تمديدها يومين إضافيين برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.