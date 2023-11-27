سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان جهود إعلان وقف دائم لإطلاق النار في غزة
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، التطورات بشأن غزة، وخطوات إيصال المساعدات الإنسانية وجهود إعلان وقف إطلاق النار، مؤكداً استعداد بلاده لتولي دور الضامن والقائم على إحلال سلام دائم في المنطقة.
أردوغان ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان جهود إعلان وقف دائم لإطلاق النار في غزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أنقرة / صورة أرشيفية: AA 
27 نوفمبر 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وخطوات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجهود إعلان وقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان وسانشيز بحثا "الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والخطوات الواجب اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وجهود إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وإحلال سلام دائم وشامل".

وثمّن أردوغان خلال الاتصال "موقف الحكومة الإسبانية المناهض للهجمات الإسرائيلية غير الشرعية على الفلسطينيين، وتصريحاتها حيال الاعتراف بفلسطين"، حسب البيان.​​​​​​​

وأوضح أن تركيا "مستعدة لتولي جميع أنواع المسؤوليات، بما في ذلك دور الضامن والقائم على إحلال سلام دائم في المنطقة، والعمل مع إسبانيا على إحلال السلام في المنطقة".

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) لمدة 4 أيام، جرى الاثنين تمديدها يومين إضافيين برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيدًا فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us