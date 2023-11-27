بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وخطوات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجهود إعلان وقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان وسانشيز بحثا "الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والخطوات الواجب اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وجهود إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وإحلال سلام دائم وشامل".

وثمّن أردوغان خلال الاتصال "موقف الحكومة الإسبانية المناهض للهجمات الإسرائيلية غير الشرعية على الفلسطينيين، وتصريحاتها حيال الاعتراف بفلسطين"، حسب البيان.​​​​​​​

وأوضح أن تركيا "مستعدة لتولي جميع أنواع المسؤوليات، بما في ذلك دور الضامن والقائم على إحلال سلام دائم في المنطقة، والعمل مع إسبانيا على إحلال السلام في المنطقة".

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) لمدة 4 أيام، جرى الاثنين تمديدها يومين إضافيين برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيدًا فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.