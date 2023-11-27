أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد، بعد انتشال عشرات الجثث كانت تحت الأنقاض وعلى الطرقات.

وأوضح المكتب، في بيان، أن عدد الشهداء حتى مساء اليوم الاثنين "ارتفع إلى أكثر من 15000 شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4000 امرأة، إذ جرى انتشال عشرات الشهداء كانوا تحت الأنقاض أو جُمعت جثامينهم من الشوارع أو استُشهدوا متأثرين بجراحهم".

وأضاف: "لا يزال تحت الأنقاض نحو 7 آلاف مفقودٍ أو ذي مصير مجهول، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة".

وحسب البيان، بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استُشهد 26 من طواقم الدفاع المدني، و70 صحفيّاً.

وأشار إلى أن عدد الإصابات "ارتفع إلى ما يزيد على 36 ألفاً، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء".

وفي السياق، لفت البيان إلى أن عدد المقار الحكومية المدمَّرة في قطاع غزة جراء الحرب وصل إلى 103 مقار، بينها 266 مدرسة، 67 منها خرجت من الخدمة، وفق البيان.

ونتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خرج 26 مستشفى و55 مر كزاً صحيّاً من الخدمة، حسب البيان.

وبينما استُهدفت 56 سيارة إسعاف، خرجت عشرات سيارات الإسعاف من الخدمة بسبب نفاد الوقود، وفق المكتب الحكومي.

وفي السياق، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد المساجد التي دُمِّرت كُليّاً بسبب الحرب بلغ 88 مسجداً، بينما دُمِّر 174 مسجداً بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس".

وتابع: "بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لهدم كُلّي قرابة 50 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 240 ألف وحدة تعرضت للهدم الجزئي".

وحمَّل المكتب الإعلامي إسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الوحشية البشعة ضمن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

كما حمَّل الأمم المتحدة وإسرائيل "المسؤولية الكاملة عن جريمة اعتقال وحياة وسلامة الأطقم الطبية، وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية".

وحذر من أن "بقاء الواقع الصحي على ما هو عليه في غزة يُنذر بكارثة إنسانية لا مثيل لها".

ودعا إلى إدخال المعدات والآلات اللازمة لأطقم الدفاع المدني "حتى تتمكن من انتشال جثامين مئات الشهداء التي لا تزال تحت الركام".

ويشهد قطاع غزة منذ 4 أيام هدنة إنسانية مؤقتة تتضمن وقفاً تامّاً لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى ورهائن عقدت بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وبينما كان مقرراً أن تنتهي الهدنة الإنسانية اليوم، اتفقت الأطراف المعنية على تمديد الهدنة يومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.