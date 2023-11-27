يأمل الفتى الفلسطيني المحرر حسن صبارنة العودة مجدداً إلى حياته الطبيعية، عقب تحريره من السجون الإسرائيلية، قائلاً إن المعتقلين يعيشون "تنكيلاً يوميّاً وحياة صعبة للغاية دون طعام أو اهتمام".

وقال صبارنة (17 عاماً) من منزل عائلته في بلدة "بيت أُمّر" شمال مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، إنه تعرض للاعتقال ثلاث مرات، أولها عندما كان عمره 15 عاماً.

وأضاف: "اليوم تحررت، وأريد أن أعيش حياتي الطبيعية كأي إنسان بعيداً عن السجون والقيود والتنكيل الإسرائيلي".

وأُفرج عن صبارنة، مساء الأحد، ضمن الدفعة الثالثة في صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، في إطار الهدنة المؤقتة بين الجانبين.

وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "يعيشون حياة صعبة للغاية دون طعام أو اهتمام، فضلاً عن سحب كل المستلزمات من ملابس وأغطية وأجهزة كهربائية منهم، إلى جانب المعاملة السيئة والتنكيل اليومي".

وكان الفتى الفلسطيني أُلقي القبض عليه من منزله في 3 أغسطس/آب الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة ستة أشهر.

وقبل اعتقاله بـ27 يوماً، أُصيب صبارنة برصاصة في ظهره أطلقها مستوطن إسرائيلي، تسببت في نزيف بالرئة وكسور في الأضلاع، وخضع لأكثر من عملية جراحية، ووصفت حالته حينها بأنها "خطيرة"، ولا يزال حتّى اليوم في حاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة.

وأردف صبارنة: "رغم إصابتي التي لم أشف منها، اعتقلتني قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأجروا فحصاً طبيّاً لي، ومن ثم وُضعت في معتقل عوفر الإسرائيلي غرب رام الله بالضفة".

وعن قرار الإفراج عنه وزملاء له، قال: "لم نعرف أننا قيد التحرر، زُج بنا في غرف خاصة لساعات طويلة في البرد القارس، حتى جاء موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقلونا إلى رام الله".

وأمس الأحد، نقلت حافلة وسيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر 17 أسيراً فلسطينيّاً من سجن "عوفر" العسكري إلى وسط مدينة رام الله، في حين جرى الإفراج عن 21 مقدسيّاً من سجن "المسكوبية" شمال مدينة القدس، حيث كانت عائلاتهم في استقبالهم.

ووصل علاء أبو سنيمة، أول أسير من غزة، ضمن صفقة التبادل، إلى القطاع بعد أن سلَّمه الصليب الأحمر إلى عائلته.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دخلت هدنة مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) لمدة 4 أيام تنتهي بنفس الساعة من صباح الثلاثاء، قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وتضمن الاتفاق تبادل أسرى (أطفال ونساء) وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق قطاع غزة الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسرت حركة "حماس" نحو 239 إسرائيليّاً، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مبادلة عدد منهم مع تل أبيب، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.