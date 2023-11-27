سياسة
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"حماس" تكشف عن أسماء 30 طفلاً و3 سيدات بالدفعة الرابعة للفلسطينيين المحررين
كشفت حركة "حماس" عن أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة الرابعة بصفقة التبادل، التي شملت 30 طفلاً و3 سيدات.
"حماس" تكشف عن أسماء 30 طفلاً و3 سيدات بالدفعة الرابعة للفلسطينيين المحررين
شملت قائمة المفرح عنهم من سجون إسرائيل في الدفعة الرابعة 33 أسيراً فلسطينيّاً، بينهم 30 طفلاً و3 سيدات / صورة: AA
27 نوفمبر 2023

أعلنت حركة "حماس" قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، مساء الاثنين، ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل والحركة، بعد أن جرى التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وحسب بيان لحركة "حماس"، شملت القائمة 33 أسيراً، بينهم 30 طفلاً و3 سيدات.

وقالت إن الأسيرات هنَّ ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان، وعطاف يوسف محمد جرادات من مدينة جنين، ونفوذ جاد عارف حماد من مدينة القدس.

أما الأسرى الأطفال فهم:

- آدم عبودة حشن غيث - القدس.

- صلاح الدين محمد صلاح هدرة - القدس.

- عمر إبراهيم عمر أبو ميالة - القدس.

- محمد مهند محمد أبو حمص - القدس.

- منتصر محمود حاتم الشوشة - بيت لحم.

- عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة - الضفة.

- يوسف عبد الله عودة الخطيب - رام الله والبيرة.

- أحمد بشار جمعة أبو عليا - رام الله والبيرة.

- نديم محمد حسين أبو عرة - طوباس.

- عبد العزيز أحمد شاهر معطان - رام الله والبيرة.

- علاء محمد رشدي معطان - رام الله والبيرة.

- محمد سامح جودت سليمان - رام الله والبيرة.

- عبد الله أكرم محمد خليل - الخليل.

- جواد توفيق يوسف كميل - جنين.

- خليل فراس خليل هيكل - القدس.

- خالد أبو عصب - القدس.

- محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب - الخليل.

- أحمد نزيه ديب أبو عادي - رام الله والبيرة.

- أيهم محمود موسى نخلة - رام الله والبيرة.

- صلاح عمران محمد صلاح - بيت لحم.

- دجانة محمود موسى عطون - القدس.

- يزن حسام علي أبو قبيطة - الخليل.

- حمزه صالح محمد داوود - قلقيلية.

- قسم خالد محمود العلامي - الخليل.

- يحيى نصر الله مصطفى عصيدة - نابلس.

- محمد غازي محمد نزال - جنين.

- ينال هيثم أمين دار صالح - رام الله والبيرة.

- مشعل نمر نايف بني جابر - نابلس.

- يزن أيمن عبد الفتي بني جابر - نابلس.

- محمد هاني راتب هيموني - القدس.

وتضم هذه القائمة الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين يجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية بموجب الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، عبر وساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأ سريانها الجمعة الماضي وكان مقرراً لها 4 أيام.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين، الاثنين، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيراً فلسطينيّاً من سجونها، مقابل إطلاق "حماس" 50 مدنيّاً إسرائيليّاً جميعهم نساء وقُصّر، منذ الجمعة.

وبينما كان مقرراً أن تنتهي اليوم الهدنة الإنسانية الأولى، اتفقت الأطراف المعنية على تمديد الهدنة ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيدًا فلسطينيّاً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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