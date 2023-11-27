أرسلت محتجزة إسرائيلية محررة كانت لدى كتائب "القسَّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" بقطاع غزة، برسالة شكر إلى عناصر الحركة أثنت فيها على إنسانيتهم "غير الطبيعية" في التعامل مع طفلتها، التي اعتبرت نفسها "ملكة في غزة".

وأطلقت "حماس"، الجمعة، سراح السيدة "دانيال" وابنتها "إيميليا آلوني" (6 سنوات) ضمن الدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت "دانيال" في رسالة بخط يدها، تركتها لأحد عناصر "القسَّام" المسؤولين عنها، قبل يوم من إطلاق سراحها: "للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة يبدو أننا سنفترق غداً، لكنني أشكركم من أعماق قلبي".

وأضافت في الرسالة التي نشرها الإعلام الحربي لـ"القسَّام"، والمؤرخة بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد ترجمتها: "أشكركم على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إيميليا".

وتابعت: "كنتم لها مثل الأبوين (..) وهي تعترف بشعورها بأنكم كلكم أصدقاؤها، وليس مجرد أصدقاء، بل أحباب حقيقيون جيدون، شكراً على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها كالمربية".

وأوضحت "دانيال": "الأطفال لا يجب أن يكونوا في الأسر، لكن بفضلكم وبفضل أناس آخرين طيبين عرفناهم في الطريق، ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة".

وقالت إن عناصر "القسَّام" كانوا "صبورين" تجاه طفلتها، و"غمروها بالحلويات والفواكه وكل شيء، حتى لو لم يكن متاحاً".

وتابعت: "لم نقابل شخصاً في طريقنا الطويلة هذه (تقصد في غزة) من العناصر وحتى القيادات، إلا وتصرف تجاهها (ابنتها) برفق وحنان وحب".

وأعربت الأسيرة الإسرائيلية المحرَّرة عن شكرها عناصر "القسَّام"، كون ابنتها لم تخرج من الأسر "مع صدمة نفسية للأبد".

وقالت: "سأذكر لكم تصرفكم الطيب هنا بالرغم من الوضع الصعب الذي كنتم تتعاملون معه بأنفسكم، والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا في غزة".

وختمت "دانيال" رسالتها بقولها: "ليته يقدر لنا في هذا العالم أن نكون أصدقاء جيدين حقّاً".

والجمعة، دخل اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل و"حماس" بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام جرى تمديدها، مساء اليوم، ليومين إضافيين.

وكان اتفاق الهدنة الأول الذي جرى التوصل إليه بعد 49 يوماً من اندلاع الحرب في قطاع غزة، يتضمن إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيليّاً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيّاً من السجون الإسرائيلية على 4 دفعات خلال أيام الهدنة الأولى المتفق عليها.

وشمل الاتفاق أيضاً إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع، إضافة إلى حظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.