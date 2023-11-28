استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو، الاثنين، اجتماعاً عسكرياً رفيع المستوى بين تركيا وجورجيا وأذربيجان، تناول مواصلة تطوير التعاون العسكري إضافةً إلى قضايا الاستقرار والسلم الإقليميين.

حضر الاجتماع وزير الدفاع التركي يشار غولر، مع نظيريه الأذربيجاني ذاكر حسنوف، والجورجي جوانشير بورشولادزه.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، إن المحادثات التي تُعقد للمرة العاشرة تعد مؤشراً على الحوار الاستراتيجي بين الدول الثلاث.

وأضاف أن الدول الثلاث تولي أهمية للسلم والاستقرار الإقليميين، مؤكداً ضرورة مواصلة التعاون ومنع كل أشكال المخاطر.

وشدد على أن "الإرهاب والأنشطة الانفصالية تشكل تهديداً للسلام والاستقرار الإقليميين وخطراً على التنمية الاقتصادية".

وأضاف: "نعد مساعي الدول غير الإقليمية لتصعيد التوتر غير مقبولة، وأكدنا مرة أخرى خلال الاجتماع أن جميع المشكلات يجب حلها بالوسائل السلمية، على أساس القانون الدولي، والأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص بمبادئ السيادة ووحدة أراضي الدول وعدم المس بحدودها".

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول التعاون بين أذربيجان وجورجيا وتركيا في المجالات العسكرية والتعليمية والصحية، مؤكداً ضرورة إجراء مناورات جديدة.

وقال: "أكدنا أهمية إجراء المناورات والبرامج التدريبية على المستوى الثلاثي في ​​ظروف ميدانية وأكثر صرامة".

وأضاف: "ستسهم مثل هذه المناورات في تحقيق التوافق العملياتي بين وحداتنا العسكرية وستشكل الأساس للارتقاء بالتعاون الثلاثي إلى مستوى جديد، وبالتالي يسهم في الأمن الإقليمي".

من جانبه، شدد وزير الدفاع الجورجي على أهمية استمرار المناورات العسكرية بين البلدان الثلاثة.

وأشار إلى أن تركيا وأذربيجان تدعمان وحدة التراب الجورجي، مبيناً أن ذلك مهم للغاية بالنسبة إليهم.

ولفت إلى أن جورجيا أسهمت دائماً في سلام واستقرار جنوب القوقاز، ووقفت إلى جانب السلام الإقليمي.